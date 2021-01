Covid-19 : Nice accélère la vaccination

Depuis ce lundi matin, les professionnels de santé niçois âgés de plus de 50 ans peuvent être vaccinés dans l’enceinte du Théâtre de Verdure, en plein centre-ville.

C’était, jusqu’à présent, l’un des trois centres de dépistage du Covid de la capitale azuréenne. Au coeur de Nice, le site du Théâtre de Verdure accueille désormais un centre de vaccination. Depuis ce lundi matin, les professionnels de santé âgés de 50 ans ou plus s’y pressent afin de recevoir la première des deux injections nécessaires à être immunisé contre le Covid-19. Ici, les docteurs et infirmiers en blouse sont omniprésents. Une fois passé le préfabriqué de l’accueil administratif, c’est dans les locaux qui accueillent d’ordinaire les coulisses du Nice Jazz Festival que les injections sont pratiquées. Elles sont précédées d’un entretien avec un médecin afin de s’assurer que les éventuelles pathologies de chacun ne présentent pas de contre-indications .

«Si un choc allergique doit survenir, il survient généralement dans le premier quart d’heure»

Après la piqure, le patient est invité à rester quinze minutes dans une salle de repos avant de se voir remettre ses documents et son rendez-vous pour la seconde injection, 21 jours plus tard. « Si un choc allergique doit survenir, il survient généralement dans le premier quart d’heure », explique un médecin. « Deux autres centres de vaccination identiques viendront très prochainement compléter notre dispositif de vaccination, ajoute Christian Estrosi. Ils seront situés au Palais des Expositions et au Palais Nikaïa ».

«Des mesures restrictives pour limiter la venue de touristes à Nice et dans sa Métropole lors des vacances de février»

Le maire de Nice, qui a lancé la campagne de vaccination auprès des résidents d’EHPAD dès le 30 décembre dernier (avant de l’élargir aux personnels du CHU de plus de cinquante ans et aux médecins libéraux de plus de 50 ans) veut aller vite. Dès vendredi, et avec une semaine d’avance sur le calendrier fixé par le Gouvernement, la vaccination de toutes les personnes âgées de plus de 75 ans débutera à Nice. Alors que le virus continue de circuler activement sur la Côte d’Azur, le premier magistrat de la capitale azuréenne précise qu’il réfléchit « à des mesures extrêmement restrictives afin de limiter la venue à Nice et dans sa Métropole de touristes lors vacances de février ».