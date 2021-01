Haute-Garonne : un vétéran de 97 ans sort de l'hôpital guéri du Covid-19

Il a remporté un nouveau combat. En Haute-Garonne, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 97 ans, a survécu au Covid-19 après un mois d’hospitalisation.

Maurice Teboul, qui réside à Blagnac, a été contaminé lors d’un séjour à Paris. Une fois chez lui, il a commencé à se sentir mal, rapporte RTL.

Il a alors consulté un médecin, qui lui a prescrit plusieurs analyses. Et les résultats ont montré que le nonagénaire avait contracté le Covid-19.

Après quoi il a été pris en charge à l’hôpital, où il est resté plusieurs semaines. Mais pas de quoi inquiéter cet ancien soldat, qui souligne que les médecins l'ont «très bien soigné».

«J'ai fait la guerre : j'ai participé au débarquement et j'étais l'un des premiers à entrer dans Paris avec la division du général Leclerc, et le plus difficile, c'était la guerre, bien sûr», a-t-il confié auprès de nos confrères.

Lors de son séjour, il a surtout mal vécu le fait de devoir rester enfermé dans une chambre aussi longtemps, et de surcroît, sans télévision.

Soucieux de sortir de l’hôpital en étant en pleine forme, il a même «demandé un peu de pratique physique».