Ligne 14 : la station porte de Clichy ouvrira le 28 janvier prochain

C'est officiel, la station Porte de Clichy ouvrira le 28 janvier prochain, a-t-on appris ce lundi 11 janvier. Grâce à l'ouverture de la dernière des 4 nouvelles stations de la ligne 14, le prolongement vers la mairie de Saint-Ouen sera officiellement achevé.

«D'ici à la fin du mois de janvier, la nouvelle station Porte de Clichy permettra la jonction entre la ligne 13, la ligne 14 et le RER C», s'est ainsi félicité David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités, ce lundi. Située dans le 17e, l'entrée principale se trouvera à l’angle de l’avenue de la Porte de Clichy et du boulevard Bessières.

Implantée sous des immeubles du quartier Clichy-Batignolles sur 7 niveaux, la station desservira le nord du quartier Clichy-Batignolles et l’entrée sud de Clichy-la-Garenne. Et à l'image de l'ensemble des stations de la ligne 14, elle sera 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite, via des ascenseurs.

A noter également que deux accès secondaires sont prévus : l’un sur le parvis du tout nouveau Tribunal de grande instance de Paris, à l’angle de l’avenue de la Porte de Clichy et de la rue André Suarez. Alors que l'autre sera situé à l’angle du boulevard Berthier et de l’avenue de la Porte de Clichy, afin d'assurer la correspondance avec le tramway T3b.

Pour rappel, le prolongement de la ligne 14 a été inauguré en grande pompe le 14 décembre dernier, en présence notamment du Premier ministre Jean Castex. Via 5,8 kilomètres de tunnel, il dessert désormais 4 nouvelles stations : Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen, et enfin, Mairie de Saint-Ouen, au bénéfice de 4 communes. Au total, près de 100.000 habitants devraient être concernés par ce prolongement.

D'ici à 2024, la ligne 14 devrait également être prolongée au sud. Sept nouvelles stations – parmi lesquelles l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, l'institut Gustave Roussy ou encore le marché international de Rungis – devraient alors voir le jour, afin de relier la station Olympiades (13e) à l'aéroport d'Orly (94).