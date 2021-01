Le maire de La Trinité, près de Nice, veut faire payer les auteurs de dépôt sauvage d’ordures

Dans les Alpes-Maritimes, le maire de La Trinité (10 000 habitants) près de Nice, veut faire payer les auteurs de dépôt sauvage d’ordures.

«Nous allons maintenant facturer aux contrevenants toutes les dépenses que nous engageons pour réparer ce qu’ils ont commis, comme les frais de fourrière ou le nettoyage de voirie, détaille le maire et vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur Ladislas Polski. Ces sommes s’ajouteront aux contraventions dressées par la Gendarmerie.»

Pour le seul mois de décembre, la ville a constaté cinq dépôts sauvages sur la voie publique (tôles, gravats, ordures…). La Police Municipale a pu identifier les véhicules des auteurs de ces actes en s’appuyant notamment sur les patrouilles et les caméras de vidéo-surveillance.

L’identité des huit personnes identifiées a été transmise à la gendarmerie pour le déclenchement d’une procédure judiciaire. La contravention de 5e classe prévue au Code Pénal peut atteindre 1.500 euros.

80.000 tonnes de déchets abandonnés chaque année dans la nature

Depuis la mort du maire de Signes dans le Var, écrasé par une camionnette alors qu’il s’interposait pour empêcher un dépôt sauvage en aout 2019, la question est prise très au sérieux. Sur la Côte d’Azur, de nombreux élus mènent le combat contre ce fléau qui dégrade durablement l’environnement et empoisonne la vie des riverains.

A Nice, le maire (LR) et patron de la Métropole Christian Estrosi engage des moyens humains et financiers importants. Plus de 3 millions sont en effet dépensés contre les dépôts sauvages.

Depuis sept ans, la ville s’appuie sur la Brigade de Lutte contre les Atteintes au Cadre de vie (LAC) qui assure quelques 300 interventions en moyenne chaque année avec l’appui des 3800 caméras de vidéosurveillance réparties sur l’ensemble de son territoire.

En parallèle, la commune assure la collecte d’objets volumineux et des encombrants directement au domicile de ses habitants. Ce service baptisé «Allô Mairie» joignable au 3906, permet de connaître les modalités, les heures et les journées d’intervention.

Des panneaux installés en ville rappellent également qu’un dépôt sauvage peut coûter jusqu’à 1500 euros d’amende.

Chaque année, 80.000 tonnes de déchets sont ainsi abandonnés dans la nature, en France.