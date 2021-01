Alpes-Maritimes : les associations caritatives se mobilisent

Avec des températures en chute libre et une épidémie qui gagne du terrain jour après jour, les associations caritatives redoublent d’effort pour secourir les sans-abris dans les Alpes-Maritimes.

À la Fondation de Nice, on vient en aide aux démunis depuis des décennies. La nuit dernière, cette structure fondée par le prêtre Don Bosco et reconnue d’utilité publique a ouvert ses portes, dans le quartier du port. Un lieu où les sans-abris trouvent un peu de réconfort autour d’un bon repas chaud. «J’ai eu besoin qu’on me tende la main, confie Lydia, une interprète qui n’a plus les moyens de faire face. C’était ma dernière chance de survie (...) Dans la rue, les femmes vivent des situations très dangereuses à l’issue souvent dramatique».

«En raison des contraintes de distanciation liées au Covid, notre capacité d’accueil est réduite de moitié»

Chaque année, la Fondation de Nice vient en aide à 10 000 personnes dans la capitale azuréenne. Elle dispose de 400 logements. Ici, on peut effectuer des démarches administratives, nettoyer son linge ou encore utiliser un téléphone. Or, depuis l’apparition du Covid, le travail des salariés et des bénévoles se complique sérieusement pour répondre aux besoins d’hébergement.

«En temps normal, nous pouvons recevoir jusqu’à 40 hommes et 20 femmes, détaille Jean-David Escanes, le directeur du service d’accompagnement social au sein de la Fondation de Nice. Mais en raison des contraintes de distanciation liées au Covid , notre capacité d’accueil est réduite de moitié».

Un département frontalier confronté à un afflux constant de population précaire

Des contraintes auxquelles les services de l’Etat tentent de remédier. « Durant le premier confinement au printemps dernier, nous avons placé 600 personnes en chambres d’hôtels, explique Hervé Demai, le directeur départemental de la Cohésion Sociale. Nous procédons systématiquement de la sorte lorsque nous sommes face à des cas d’urgence comme une personne situation de handicap ou une famille avec enfants ». La préfecture des Alpes-Maritimes déplore néanmoins le manque de places d’hébergement et de logements sociaux dans un département frontalier confronté à un afflux constant de population précaire.