Frais et local : la plate-forme du gouvernement pour trouver des produits fermiers près de chez soi

En partenariat avec les Chambres d’agriculture, le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation a lancé mardi une nouvelle plate-forme baptisée «Frais et local», qui permet de retrouver les producteurs et les points de vente de produits fermiers près de chez soi. En pleine crise sanitaire, les circuits courts sont plus que jamais privilégiés.

Grâce à une carte, les exploitations et les lieux de distribution sont localisés en fonction de son adresse. La recherche peut également être affinée par produits (fruits et légumes, viandes et poissons, crèmerie, boissons alcoolisées et jus, épicerie), par types de points de vente des producteurs (vente à la ferme, points de retrait, marchés de producteurs…), et par réseaux partenaires.

«C’est une manière très simple de trouver ces endroits où acheter des produits frais et locaux à côté de chez soi, qui sont ce qu’il y a de meilleur pour notre santé et, bien souvent, pour notre portefeuille», a expliqué Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Parce qu’il n’y a rien de mieux pour la santé que les produits frais et les produits locaux, https://t.co/YwL4sGPJhm, c’est un accès facile aux producteurs à côté de chez soi. pic.twitter.com/LBaRmxWPX5 — Julien Denormandie (@J_Denormandie) January 12, 2021

De son côté, Sébastien Windsor, président des Chambres d’agriculture, a précisé que «la crise sanitaire a placé l’alimentation au centre des préoccupations des Français», ajoutant que l’objectif de ce site est que le consommateur ne se perde pas dans les dizaines d’initiatives et de plates-formes qui se sont multipliées sur Internet.

Selon le communiqué, «cette plate-forme compte aujourd’hui plus de 8.000 exploitations et points de vente directe répartis sur tout le territoire métropolitain et dans les territoires d’Outre-Mer, fournis par les deux premières plates-formes partenaires : «Bienvenue à la Ferme», le réseau de l’enseignement agricole et le réseau de l’association française d’agriculture urbaine professionnelle (AFAUP)».