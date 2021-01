Le vaccin Moderna est arrivé au CHU de Nice

Le site de livraison et de stockage est tenu confidentiel. Depuis ce mercredi soir, le CHU de Nice dispose de 4800 doses de vaccin Moderna contre le Covid-19.

Les doses ont été acheminées par camion depuis Toulon, dans le Var. C’est Rémy collomp, le chef de la pharmacie du centre hospitalier universitaire, qui a réceptionné la précieuse cargaison.

« Ce vaccin présente un certain nombre d’avantages par rapport au produit des laboratoires pfizer, a t-il confié. Il est conditionné en flacons de dix doses et peut être conservé à -20 degrés au lieu de -80 degrés. Apres, on peut le garder dans un réfrigérateur pendant trente jours au lieu de cinq pour le vaccin pfizer. En revanche, il est plus fragile, ce qui veut dire qu’il faut faire preuve d’une grande prudence durant son transport et pour les prélèvements ».

Quatre morts du Covid-19 dans le département en 24h

Si le CHU de Nice a été désigné par l’ARS pour assurer le stockage et la gestion, c’est le ministère de la santé qui décidera de la répartition des doses dans les différents centres de vaccination des Alpes-Maritimes. Ces doses viendront s’ajouter aux 8200 du vaccin de Pfizer reçues par le CHU de Nice.

Dans les Alpes Maritimes, le virus continue de circuler activement. Selon les derniers chiffres de l’ARS PACA, quatre personnes sont mortes de la maladie dans le département au cours des dernières 24 heures. En outre, 79 personnes sont toujours hospitalisées dans les services de réanimation des hôpitaux azuréens.

Le taux d’incidence est extrêmement haut puisqu’il est de 456 cas pour 100 000 personnes.