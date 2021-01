Couvre-feu : Faudra-t-il aller récupérer ses enfants avant 18h à la garderie ?

Déjà en vigueur dans 25 départements de l’Est et du Sud-Est, particulièrement touchés par la pandémie du Covid-19, le couvre-feu à 18h est généralisé à l’ensemble du pays.

Des millions de Français supplémentaires vont donc devoir rentrer chez eux deux heures plus tôt, ce qui implique forcément une nouvelle organisation, notamment pour les parents.

Ces derniers devront-ils aller chercher leur enfant à la garderie, que ce soit en crèche, ou en maternelle, avant 18h ?

Plusieurs départements soumis au couvre-feu avancé depuis début janvier, comme le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Cher, la Côte-D’Or, la Marne, Territoire de Belfort, ou encore la Nièvre, ont en tout cas indiqué dans un arrêté préfectoral que l’accueil des enfants reste possible au-delà de cet horaire.

«L'avancée du couvre-feu ne remet pas en cause la possibilité que les structures qui accueillent de la garde d'enfant, de l'enseignement, des activités périscolaires de continuer à accueillir leur public habituel», peut-on lire.

«Les collectivités ne sont donc pas obligées de modifier leur organisation», est-il précisé dans le texte. Cependant, si cela est jugé nécessaire, les horaires de fermeture peuvent être aménagés au niveau local.

Contactée par CNEWS, la mairie de Lons-le-Saunier, dans le Jura, a de son côté confirmé que les lieux d’accueil périscolaire restent ouverts «aux horaires normaux, c’est-à-dire jusqu’à 18h30, pour que les parents puissent venir chercher leurs enfants après le travail.»

Idem pour les villes de Marseille (Bouches-du-Rhône) et de Nancy (Meurthe-et Moselle), les garderies dans les crèches et dans toutes les écoles primaires et maternelles restent ouvertes même après 18h.

Le service famille et petite enfance de la ville de Strasbourg (Bas-Rhin) a également déclaré que «les heures de fermeture n’ont pas été modifiées. Les écoles maternelles et les crèches restent ouvertes comme d'habitude».

Pour rappel, les parents doivent toutefois se munir d’une attestation de déplacement en cochant la case «garde d’enfant».

