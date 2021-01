Gare du Nord : le nouveau permis de construire a été déposé, avec les modifications

Le permis de construire modificatif, en vue du projet de rénovation de la Gare du Nord, a été déposé début janvier, a-t-on appris ce jeudi 14 janvier. Une étape symbolique mais indispensable pour lancer les travaux.

«Cette étape majeure est l’aboutissement d’un processus rigoureux et le résultat de deux ans de dialogue et de concertation», fait ainsi savoir l'équipe de communication du projet StatioNord 2024, porté par la SNCF et Ceetrus, faisant référence aux nombreux recours juridiques qui ont freiné voire stoppé le projet de rénovation depuis son lancement.

Le 23 novembre dernier, un accord avait finalement été trouvé scellant l'étroite collaboration de la Ville de Paris, SNCF, SNCF Gares & Connexions et la SA Gare du Nord 2024 sur ce projet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette entente n'avait pas été une mince affaire, tant les modifications apportées au projet étaient conséquentes.

Parmi elles, le retrait du projet de 7.500 m2 d'espaces de service parmi lesquels la salle de spectacle et plusieurs commerces, le doublement des surfaces dédiées aux voyageurs avec l'installation de 1.000 assises supplémentaires ainsi que l'agrandissement du parc qui se trouvera sur le toit de la gare afin qu'il soit plus vert et plus attractif pour les enfants et les voyageurs en transit.

L'accessibilité de la gare entièrement revue

Autre modification importante : l'accessibilité au sens large de la future Gare du Nord. Le parc à vélos sécurisé a été revu pour passer de 1.000 à 2.000 places, alors qu'un total de 6.000 places de stationnement dédiés aux vélos seront disponibles dans et autour de la gare.

La liaison entre la gare et les transports en commun – en sous-sol – a également été repensée et «renforcée grâce à des liaisons verticales multipliées par deux» selon StatioNord, qui prévoit «un gain de temps et un temps de parcours diminué pour 90 % des usagers aux heures de pointe».

De même, le terminus des bus sera plus accessible, grâce notamment à l’agrandissement de l'entrée située rue du Faubourg Saint-Denis (10e). Cet accès sera d'ailleurs entièrement rénové, avec une façade tout en bois qui sera en plus végétalisée.

Un calendrier à respecter

Le dernier challenge et pas des moindres sera maintenant de respecter le calendrier initialement prévu. Une partie de la transformation de la Gare du Nord doit en effet être achevée en 2023 en vue de la tenue en France de la coupe du monde de rugby.

Et devra même être entièrement achevée à l'été 2024, avec notamment la livraison du nouveau hall de départ, pour la tenue à partir du lundi 26 juillet des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Il faudra néanmoins attendre 2025 pour la livraison de l’ensemble des espaces de service, situés dans les étages supérieurs du nouveau bâtiment.

Retrouvez toute l'actualité parisienne ICI