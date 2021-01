Neige et verglas : 10 départements en vigilance orange

10 départements étaient placés jeudi matin par Météo France en vigilance orange pour cause de neige et de verglas, en plus de la Haute-Savoie en alerte depuis mardi.

Sont toujours concernés, jeudi matin, les départements suivants : la Haute-Savoie, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et le Nord.

L'institut météorologique évoque un «épisode neigeux remarquable» pour les départements du nord-est du pays. Sur ces territoires, Météo France indique les chutes de neige vont faire leur retour dans la nuit de mercredi à jeudi avant de s'intensifier en matinée. Des cumuls de neige de 7 à 15 cm pourront être observés par endroit, sauf autour de Strasbourg et du nord alsacien où ils devraient atteindre 3 à 7 centimètres.

La situation sera aussi à surveiller dans certains départements limitrophes faisant l'objet d'une vigilance jaune comme l'Aisne, le nord de la Haute-Saône et du Doubs.

Quant à la Haute-Savoie, elle devrait être concernée par un «épisode hivernal non exceptionnel» mais occasionnant des problèmes de circulation. «Une nouvelle perturbation arrive en cette fin d'après-midi et va se maintenir sur le nord des Alpes jusqu'en fin de journée de jeudi, avec à nouveau des précipitations modérées, parfois fortes, plus particulièrement en Haute-Savoie», détaille Météo France dans son bulletin.