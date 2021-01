Neige : il pourrait tomber jusqu'à 10 centimètres en Ile-de-France ce week-end

L'Ile-de-France sera-t-elle bientôt recouverte d'un beau manteau blanc ? Les prévisions météorologiques semblent indiquer que la région pourrait connaître ses premiers flocons ce week-end, et notamment samedi 16 janvier. Certains bulletins météo annoncent même jusqu'à 10 centimètres de neige.

Selon Météo France, cet épisode neigeux commencera en douceur samedi en fin de matinée, du côté du Val d'Oise et des Yvelines, avant de se renforcer en glissant vers la partie est de l'Ile-de-France, dans l'après-midi.

Il résulte de la rencontre d'une masse d'air froid et d'une perturbation venue de la Normandie. La neige atteindra l'Ile-de-France lorsque le phénomène progressera dans les terres. Selon La chaine météo, la région sera particulièrement «touchée par cette dégradation de 13h à 19h, samedi».

Toutefois, tous les départements franciliens ne seront pas concernés en même temps et l'intensité des chutes de neige sera variable d'un département à l'autre. Il est possible qu'on ne dépasse pas trois centimètres de neige dans l'ouest de la région, quand dans l'est on peut espérer atteindre les dix centimètres, surtout sur le nord de la zone.

Il est probable que cette neige ne tienne pas vraiment au sol, à part peut-être là où les températures seront les plus basses, en Seine-et-Marne par exemple. Un redoux est toutefois prévu en soirée et devrait balayer les derniers flocons.