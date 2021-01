Vaccination : le collectif de 35 citoyens tirés au sort lance ses travaux ce samedi

Les critiques sur son utilité n'ont pas fait reculer le gouvernement. Le collectif de 35 citoyens tirés au sort, chargé de suivre la campagne de vaccination anti-Covid en France, lance ce samedi 16 janvier ses travaux, sous l'égide du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Cette institution, troisième assemblée constitutionnelle de la République (après l'Assemblée nationale et le Sénat), a déclaré ce vendredi avoir finalisé le 11 janvier dernier le tirage au sort de ces 30 citoyens (et 5 suppléants). La création de ce collectif avait été annoncée par Emmanuel Macron lors de son allocution du 24 novembre 2020. Le chef de l'Etat avait expliqué vouloir «associer plus largement la population» à la campagne de vaccination contre le coronavirus, entamée le 27 décembre dernier, face à la défiance des Français.

Plus précisément, ce conseil citoyen, décrié par l'opposition, qui n'y voit qu'un simple coup de com' destiné à masquer les ratés de l'exécutif sur le vaccination, sera «amené à formuler des observations sur les choix de politique vaccinale et à s’exprimer sur les questionnements, peurs, résistances et questions éthiques que peut susciter la vaccination contre le Covid-19», explique le CESE.

Constitué avec l'objectif d'être représentatif de la société française, il est paritaire (18 femmes pour 17 hommes). Toutes les régions y sont représentées, y compris les Outre-mer, de même que toutes les tranches d'âge, les CSP, les types d'habitat et les niveaux d'études. Tous les avis sur la vaccination figurent également chez ce collectif, dont les membres ont dû se positionner, sur une échelle de 1 à 5, sur la question «avez-vous l'intention de vous faire vacciner dans l'année 2021 contre le Covid-19 ?»

Une plate-forme de consultation lancée sur internet

Les travaux de ces 35 citoyens seront découpés en trois phases, correspondant aux différentes séquences de la campagne de vaccination établies par le gouvernement. La première, jusqu'à la fin mars, visera à accompagner «la préparation de la campagne de vaccination par cibles prioritaires puis grand public». Puis, d'avril à juillet, il s'agira pour ce collectif d'accompagner la campagne de vaccination grand public. Et enfin, après juillet, ce sera le temps du suivi et du bilan de la campagne.

Les observations et les questionnements de ce conseil citoyen, construit sur le même procédé que la Convention citoyenne pour le climat, nourriront ensuite les travaux de la commission temporaire créée au sein du CESE et dédiée à la vaccination. Elle formulera tout au long de la campagne des recommandations à l'exécutif - son premier rapport est attendu pour le 23 février -, en se basant sur les avis du conseil citoyen, ainsi que sur la plate-forme en ligne de consultation citoyenne (participez.lecese.fr).

Lancée ce vendredi pour recueillir les expressions et préoccupations du plus grand nombre, elle permet aux internautes de répondre à des questionnaires portant sur les motivations et les hésitations à se faire vacciner, et de poser leur propres questions sur la campagne vaccinale.