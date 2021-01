Après 15 années de silence, le père du petit Grégory s'exprime dans un livre

Particulièrement discret, Jean-Marie Villemin, le père du petit Grégory, a rompu près de 15 années de silence. Il a signé la postface du livre de son avocat, dans laquelle il espère connaître la vérité sur la disparition de son fils.

Le père de famille, qui était resté mutique depuis une dernière interview accordée au quotidien La Croix en 2006, s'est livré dans les neuf dernières pages de «Paroles d'avocats», le livre de l'un de ses défenseurs Me Thierry Moser à paraître le 20 janvier prochain.

Désormais âgé de 62 ans, Jean-Marie Villemin y évoque «l'anéantissement total» qu'a représenté pour lui et son épouse Christine la disparition de leur fils en octobre 1984. «Nous espérons, nos avocats, Christine et moi, que nous pourrons enfin aboutir dans un avenir pas trop éloigné, à une juste solution. Il le faut par respect pour la mémoire de Grégory», écrit-il.

Le sexagénaire a également profité de ses pages pour rendre un hommage appuyé à son avocat, qui l'a accompagné depuis 1985 : «Comment me résumer sinon en disant que Thierry [Moser] est un grand frère pour moi avec un grand F», confie-t-il, ajoutant que «depuis plus de 30 ans, Thierry se bat de manière désintéressée et déterminée».

Depuis la découverte de la dépouille du garçonnet ligoté dans la Vologne (Vosges) il y a 36 ans, l'affaire Grégory a connu de nombreux rebondissements. Ces dernières semaines encore, de nouvelles expertises ADN ont été demandées par les avocats des Villemin et de nouvelles auditions ont eu lieu après une analyse stylométrique de lettres d'un ou de plusieurs corbeaux.