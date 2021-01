Crise sanitaire : les moniteurs de ski aux abois

Ils vont effectuer une descente au flambeau, ce samedi soir dans toutes les stations de sport d’hiver, pour attirer l’attention sur leurs difficultés.

«Ne pas laisser la flamme de la montagne s’éteindre !». C’est le message qui symbolise l’opération organisée ce samedi soir par les moniteurs et monitrices de ski dans les stations de sports d’hiver du pays. À 17h30, ces professionnels effectueront une descente au flambeau pour exprimer leur désarroi alors que les remontées mécaniques sont toujours fermées au public à cause de l'épidémie de Covid. «Il ne s’agit pas d’une révolte. Nous voyons bien que la situation sanitaire est difficile et que le gouvernement fait comme il peut. Mais le manque de lisibilité est dramatique pour nous», explique Nicolas Marin, le directeur de l’ESF d’Auron, dans le massif du Mercantour.

«Actuellement, nous tirons le diable par la queue»

Pour l’heure, seuls les enfants, les licenciés des clubs et les sportifs de haut niveau sont autorisés à skier dans les stations. Chaque samedi, Auron accueille environ 150 skieurs contre 8.000 en temps normal, et une quarantaine de moniteurs travaillent, contre 120 habituellement. Une situation qui impacte fortement leurs revenus. «Nous sommes des travailleurs indépendants, précise Cédric Pollino. Actuellement, nous tirons le diable par la queue. Heureusement, le fonds de solidarité vient compléter en partie les revenus, mais cela reste insuffisant pour s’en sortir».

Des propositions pour «garantir la sécurité sanitaire»

Pour ces professionnels, les sports d’hiver ne sont pas propices à la propagation du Covid-19. «Les domaines skiables sont des espaces vastes et ouverts, rappelle Nicolas Marin. Il est plus facile de respecter la distanciation que dans un supermarché. Il faut savoir que deux sièges sur quatre sont condamnés sur les télésièges, au bas des pistes, le port du masque est obligatoire.»

Dans le massif du Mercantour, la frustration est d’autant plus grande que l’enneigement y est exceptionnel cette année. Aussi, les professionnels ne désespèrent pas de pouvoir accueillir les touristes pendant les vacances de février. «Nous espérons que le couvre-feu et les autres mesures annoncées par le Premier Ministre s’avèreront efficaces, plaide Nicolas Marin. C’est notre seule chance de sauver la saison». Or, pour le président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, il faut aller plus vite. «Nous avons fait des propositions pour garantir la sécurité sanitaire qui ont été validées par les autorités et sommes prêts à aller encore plus loin afin d’ouvrir le 30 janvier, avance Éric Brèche. Nous avons déjà commandé nos propres tests pour nos monitrices et moniteurs. Les communes ont également des lieux qui permettraient d’isoler les cas contacts.»

En France, on compte 220 écoles de ski rattachées à l’ESF et 17.000 moniteurs.

