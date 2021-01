Bretagne : 150 élus demandent un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique

Le département de la Loire-Atlantique devrait-il changer de région ? C’est ce que suggèrent 150 élus, qui souhaitent organiser un référendum auprès des habitants du département pour savoir s’ils préfèrent rester dans la région Pays-de-la-Loire ou rejoindre de nouveau la Bretagne.

«Depuis la loi du 2 mars 1982 instituant les Régions en collectivités territoriales dotées d’un conseil élu au suffrage universel, le département de Loire-Atlantique est resté inclus dans une Région Pays de la Loire sans consultation de ses habitants», rappellent les 150 élus dans une tribune adressée au Président de la République publiée ce dimanche dans le JDD, à l’initiative de l’association «À la bretonne !».

Un découpage territorial décidé depuis les années 1950, et entériné en 1982, qui fait depuis régulièrement l’objet de débats. Les élus soulignent l’attachement des habitants du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, qui entretiennent des liens «géographiques, historiques, économiques et humains».

Les signataires de la tribune affirment que «les deux tiers environ des citoyens de Loire-Atlantique sont favorables au retour de leur territoire dans la Région Bretagne», selon des sondages effectués depuis plusieurs années, et que les habitants des autres départements de la région Bretagne y étaient tout à fait favorables. Une pétition lancée en 2018 à ce sujet avait recueilli plus de 100.000 signatures, «soit plus de 10% des électeurs inscrits».

«En conséquence, nous vous demandons fermement d’engager le processus législatif qui permettra dans un premier temps de consulter par référendum les électeurs de Loire-Atlantique sur leur souhait, ou non, de rejoindre la Région Bretagne», réclament les élus de Loire-Atlantique et de Bretagne à Emmanuel Macron.

En décembre dernier, le drapeau breton avait été hissé devant la mairie de Nantes, «symbole de notre volonté de faire vivre la culture et la langue bretonnes», avait alors expliqué Johanna Rolland, la maire de la métropole de Loire-Atlantique. L’élue s’était par ailleurs engagée à lancer le débat d’une demande de référendum sur l’appartenance du département en conseil municipal.