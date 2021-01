Coronavirus : les Français favorables au passeport vaccinal

Etre vacciné pour avoir le droit de faire certaines activités. Telle est l’idée du passeport vaccinal, auquel les Français sont majoritairement favorables, notamment dans certains cas.

La question des voyages et de l’avion rassemble ainsi 62% de la population estimant nécessaire d’avoir reçu le médicament avant de s’envoler pour aller à l’étranger. Le sondage Ifop pour Lemon et Le Parisien montre également qu’ils sont six sur dix à vouloir que la vaccination soit obligatoire si l’on souhaite rendre visite à des personnes vulnérables, à l’hôpital ou dans les maisons de retraite.

Les sondés sont aussi une majorité (52%) à trouver essentiel un passeport vaccinal pour les gens utilisant les transports en commun, qu’il s’agisse du métro, du bus, du tram ou du train.

Concernant le droit de fréquenter des lieux de loisirs, comme les cinémas ou les salles de spectacle, ou bien le fait de venir travailler physiquement dans l’entreprise, ils sont 50% à estimer que le passeport vaccinal doit être mis en place. Pareil pour que les personnels des collèges et lycées, ainsi que les élèves, se rendent dans leurs établissements.

En revanche, ils ne sont plus que 45% à penser que la vaccination doit être demandée pour faire ses courses ou aller dans les commerces.

Le gouvernement réticent

L’idée d’un passeport vaccinal s’inspire de ce que veut mettre en place Israël. Elle se propage en Europe, mais aussi en France, où des députés, ainsi que le Medef, ont abordé la question.

De son côté, le gouvernement s’est dit réticent à sa mise en place. «C’est un débat qui n’a pas lieu d’être et ce serait choquant, alors qu’on débute encore partout cette campagne de vaccination», a indiqué ce dimanche Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. «Quand l’accès au vaccin sera généralisé, ce sera un sujet différent», a-t-il néanmoins nuancé.