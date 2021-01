Covid-19 : un calculateur pour évaluer les risques et les bénéfices de la vaccination

Prendre ses précautions avant de se faire vacciner. C'est ce que permet aujourd'hui le calculateur mis au point par une équipe de chercheurs de l'Inserm qui évalue les risques et les bénéfices de la vaccination contre le coronavirus en fonction de votre âge et de votre sexe.

Repéré par Sciences et Avenir, cet outil mis en place par les scientifiques du CRESS (Centre de recherche en épidémiologie et statistiques) a été réalisé à partir des données des essais cliniques publiées par les laboratoires Moderna et Pfizer, conduits auprès de 30.000 et 43.000 patients pour l'un et pour l'autre.

Alors que seule la moitié des Français se disent prêts à se vacciner, selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio, l'un des concepteurs de ce calculateur a tenu à expliquer l'objectif de cet outil accessible en ligne. «Souvent, les personnes qui tentent de convaincre de l'intérêt de la vaccination ont tendance à insister sur l'aspect altruiste du vaccin ; le fait que se faire vacciner c'est aussi protéger les autres. Là, l'idée était de faire voir à chacun le bénéfice sur le plan individuel», a expliqué l'épidémiologiste Dr Viet-Thi Tran, à la revue scientifique.

Une balance bénéfice-risque est aujourd'hui essentielle lors du lancement d'un nouveau médicament ou vaccin. Comme l'a expliqué Brigitte Autran, membre du comité scientifique sur les vaccins contre le Covid-19 dans un entretien à La Croix. Car pour ces derniers, «sont étudiés en parallèle le bénéfice individuel et le bénéfice collectif par rapport aux risques encourus et aux effets secondaires décrits».

Ainsi, selon ce calculateur, sur 10.000 hommes âgés de 60 à 69 ans vaccinés avec le vaccin Pfizer BioNTech, seulement 5 décéderont du Covid-19 contre 99 sans vaccin. Et seules 2 personnes connaîtront des effets secondaires graves dans les deux mois qui suivent la vaccination.

Concernant la tranche d'âge des plus de 75 ans, dont la vaccination commence dès lundi, voici les résultats annoncés par le calculateur : sur 10.000 hommes compris entre 70 et 80 ans vaccinés avec le vaccin Pfizer BioNTech, seulement 13 décéderont du Covid-19 contre 271 sans vaccin. Et 16 s'ils le sont par le vaccin Moderna.

Un outil qui sera amené à évoluer

Cependant, le chercheur de l'Inserm Dr Viet-Thi Tran met en garde. «Il ne s'agit pas du tout de modélisation, puisque tout est calqué sur des données observées de façon certaine. C'est d'ailleurs pour l'instant la principale limite de l'outil, car il est possible que les données évoluent avec le cours de l'épidémie.»

Ainsi au fur et à mesure de la campagne de vaccination, cet outil risque d'évoluer en fonction des résultats sanitaires obtenus. «On envisage d'améliorer l'outil au fur et à mesure en intégrant des données plus récentes, que ce soit sur les risques d'une infection ou les bénéfices des vaccins», explique d'ores et déjà l'épidémiologiste Dr Viet-Thi Tran.

Et à plus ou moins long terme, l'équipe espère mesurer l'influence de ce calculateur sur la décision des patients qu'ils auront recrutés dans le cadre de leurs recherches. D'ailleurs, si vous souhaitez y prendre part, une plate-forme a été mise à disposition. Près de 44.000 personnes s'y sont déjà inscrites sur les 100.000 espérées.

A voir aussi :