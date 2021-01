Le premier cas du variant sud-africain confirmé à La Réunion, qui durcit les mesures sanitaires

Le premier cas du variant sud-africain du coronavirus a été confirmé ce dimanche sur l’île de la Réunion, selon les autorités locales. Il est hospitalisé au CHU de Bellepierre à Saint-Denis depuis une dizaine de jours.

Ce patient, toujours en service de réanimation, avait rejoint la Réunion suite à une évacuation sanitaire depuis les Comores, rapporte La 1ère. Les résultats des tests de ce patient, suspecté d’être porteur du variant, avaient été envoyés dans un laboratoire de Lyon, qui a confirmé l’infection au variant SARS-CoV-2 501.V2.

Les autorités ont toutefois tenu à rappeler que le transfert de ce patient a respecté les mesures de sécurité et les consignes sanitaires pour qu’il reste à l’isolement et que le variant ne se propage pas.

La Réunion se voit dans l’obligation de renforcer ses protocoles, notamment en matière de dépistage, avec l’émergence des nouveaux variants. Un arrêté préfectoral mis en application dès ce dimanche 17 janvier rend obligatoire le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans sur la voie publique. Les rassemblements de plus de six personnes, notamment sur les plages, sont désormais interdits.

Renforcement des contrôles pour les voyageurs

Les voyageurs à destination de la Réunion devront fournir un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures avant de voyage, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur indiquant qu’ils ne présentent pas de symptômes et n’ont pas été en contact avec des personnes positives au coronavirus.

[CONSEIL AUX #VOYAGEURS]



A compter de lundi 18 janvier 2021, les modalités de circulation des voyageurs en provenance ou à destination de La Réunion changent.



Retrouvez la liste des laboratoires ouverts ce dimanche : https://t.co/W3ZHV1e2sD

https://t.co/tCsFPqg23l pic.twitter.com/P4bp0885ef — Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 16, 2021

À compter de demain, lundi 18 janvier, «seules les personnes justifiant d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé ou un motif professionnel de pouvant être différé sont autorisées à se déplacer par transport public aérien sur des vols en partance de Mayotte et à destination de la Réunion», et inversement. Tous les voyageurs qui arrivent sur le territoire réunionnais devront aussi se mettre à l’isolement pendant 7 jours.

Un cas du variant sud-africain a également été détecté à Mayotte vendredi, et les autorités ont suspendu les liaisons maritimes et aériennes pendant 15 jours à partir de ce dimanche. Il s’agissait également d’un patient ayant voyagé aux Comores.

