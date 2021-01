Une jeune créatrice niçoise lance le port de chaussettes dépareillées entièrement produites en France

« Notre but était de mettre fin à la chaussette orpheline sans sacrifier le style vestimentaire » explique Laura Nicolas, 27 ans, la créatrice d’Antipode. Lancée il y a un peu plus d’un mois, cette startup propose des gammes de chaussettes dépareillées dont les motifs et les couleurs ont été pensées pour habiller toutes sortes de tenues, en faisant le choix d’une production 100% française.

« Aujourd’hui 95% des chaussettes vendues dans notre pays sont fabriquées en Chine, » précise Laura Nicolas. « Les nôtres sont tricotées en Bourgogne et produites à 80% en coton biologique certifié dans une entreprise labellisée du patrimoine vivant », se réjouit-elle.

Bientôt en concept store et boutique

Après un premier mois très prometteur au niveau des ventes et des retours positifs de la clientèle concernant la qualité du tissu, la jeune Niçoise nourrit de nouvelles ambitions pour ses gammes de chaussettes.

« À ce jour notre offre est uniquement digitale, principalement à cause de la crise sanitaire, mais nous envisageons désormais de déployer nos créations auprès de concept store et boutique physique dans toute la France » détaille Laura.

« On travaille actuellement sur le développement de packaging adapté à la vente en boutique, nous essayons de réduire au maximum les emballages grâce à l’utilisation de matériaux recyclés » conclut la créatrice.

Son site : www.antipode-socks.com