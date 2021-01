Vaccination : la région Ile-de-France met à disposition des bus gratuits pour les plus de 75 ans

Alors que la campagne de vaccination doit débuter ce lundi 18 janvier auprès des publics de plus de 75 ans, la région Ile-de-France annonce mettre en place un système de bus gratuits pour conduire les personnes concernées dans les différents centres de vaccination franciliens.

Pour cela, la région francilienne compte s'appuyer sur son réseau de transports à la demande, géré par Ile-de-France Mobilités. Deux services seront ainsi réquisitionnés pour l'occasion, le réseau TAD et le réseau PAM, «mobilisés pour faciliter l’accès aux centres de vaccination pour les plus de 75 ans».

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Le premier, TAD pour «Transports À la Demande», est disponible dans 25 zones de grande couronne. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire (une application est également disponible) et en faire la demande. Le service «sera adapté pour desservir le centre de vaccination» et sera «gratuit pour les personnes âgées de plus de 75 ans».

Le second, PAM «Pour Aider à la Mobilité», est un service dédié aux personnes à mobilité réduite. A la demande, «un conducteur accompagnateur vient chercher la personne avec un véhicule adapté à son domicile et puis la dépose à son adresse de destination», peut-on lire sur le site d'Ile-de-France Mobilités, qui souligne qu'il faut en faire la demande au moins 48h à l'avance.

Durant la campagne de vaccination, ce service sera donc «élargi» pas seulement pour les personnes à mobilité réduite mais aussi «pour les personnes âgées de plus de 75 ans en perte d’autonomie», évaluées «selon la Grille AGGIR et bénéficiaires de l’APA au titre d’un GIR 1 à 4». Si leur profil répond aux critères, elles pourront être déposées gratuitement dans les centres de vaccination.

