A 70 ans, il se retrouve bloqué en Guyane pendant le confinement et SDF pendant 10 mois

Une histoire qui finit bien. Pour ses 70 ans, Jacky Baumgartner, un retraité originaire de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté) s'est envolé pour le Brésil où il a atterri en mars 2020. Profitant d'être non loin de la frontière avec Guyane, où l'un de ses proches a une maison, il a décidé d'y faire un crochet.

L'épidémie de Covid-19 s'apprêtait à frapper le monde, mais impossible pour lui de le prévoir.

«Le lendemain de mon arrivée, le Covid débarque, et mon ami rentre au plus vite en métropole», a raconté l'homme, interrogé par l'Est Républicain. Quant à lui, son avion a été supprimé, sans autre explication. C'est très probablement à ce moment que son histoire a dérapé.

Car Jacky Baumgartner n'a jamais obtenu le remboursement de son billet d'avion pour rentrer en France et s'est retrouvé bloqué en Guyanne, avec très peu d’économies. «C’est à ce moment que j’ai compris une chose : pour la première fois de ma vie, il fallait que je dorme dans la rue», a-t-il raconté au quotidien.

Pour pouvoir survivre, il a commencé à faire la manche, dormir dans la rue ou quelques fois chez l'habitant. Jusqu'au jour où il a été violemment agressé par deux hommes qui ne lui ont laissé qu’un short, un t-shirt et son hamac. Mais la gendarmerie a fini par remettre la main sur son passeport.

Mais après plus de dix mois de galère, Jacky a rencontré Félix Bald-Weill, un étudiant de 22 ans originaire de Mulhouse, à qui il a raconté ses péripéties. «Il était blasé, en avait marre. Il m'a raconté sa descente aux enfers, et je lui ai proposé de lancer une cagnotte pour financer son retour», a expliqué le jeune homme.

Ce dernier a alors décidé alors de lui venir en aide. Il a publié un message sur son compte Facebook, le lundi 11 janvier, dans lequel il a raconté l'histoire de Jacky : «J'ai fait une rencontre assez inattendue et ça serait incroyable si on pouvait l'aider à se sortir de sa mauvaise passe. Je partage plus grand chose sur Facebook mais je pense que ça vaut le coup.»

Et en seulement quelques heures, l'étudiant a collecté 1.600 euros sur les 600 euros indispensables pour l'achat d'un billet de retour en France pour Jacky. Ce dernier doit donc rentrer en métropole, le 20 janvier prochain.