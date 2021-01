DIRECT - Coronavirus : la Chine et l'OMS auraient pu agir plus vite, selon des experts indépendants

Place aux seniors : la vaccination contre le Covid-19 s'élargit ce lundi à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans ne vivant pas en maison de retraite, sur fond de craintes de pénurie et de critiques sur l'organisation, alors que le virus a déjà provoqué la mort de plus de 70.000 personnes en France. Suivez l’évolution de la crise sanitaire mondiale.

15h51

L'OMS et Pékin auraient pu agir plus vite au début de l'épidémie de Covid-19, ont conclu les experts indépendants chargés d'évaluer la riposte mondiale, pour qui la propagation du virus a bénéficié d'une "épidémie en grande partie cachée".

Dans son second rapport qui doit être présenté mardi lors d'une réunion à l'Organisation mondiale de la santé, ce panel d'experts souligne qu'"en se référant à la chronologie initiale de la première phase de l'épidémie, on constate qu'il aurait été possible d'agir plus vite sur la base des premiers signes".

15h39

La Russie a lancé officiellement une campagne de vaccination massive contre le coronavirus, dans l'espoir de stopper la propagation de l'épidémie sans réimposer de confinement national.

11h52

La Slovaquie entame lundi une nouvelle campagne nationale de dépistage pour le coronavirus en vue d'adapter le confinement, imposé actuellement aux 73 districts du pays et qui sera maintenu jusqu'au 7 février, et préparer son allègement.

"Nous avons décidé de combiner le confinement avec un dépistage massif", a expliqué le Premier ministre Igor Matovic lors d'une conférence de presse. "En conséquence, nous interviendrons dans les districts lorsqu'il est nécessaire de contrôler la situation".

11h45

La toute première série de restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 est entrée en vigueur lundi au Malawi, où les cas flambent, a annoncé le chef de l'Etat, passant outre une décision judiciaire ayant interdit jusque là tout confinement.

11h10

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a jugé que le débat sur un passeport vaccinal, "prématuré" car il créerait "des injustices" entre Français vaccinés et non vaccinés, se posera prochainement, en particulier à l'approche de l'été sur le sujet du tourisme.

"Pour moi ce débat est prématuré car le vaccin protège ceux qui sont vaccinés", et un passeport vaccinal "serait totalement injuste" car "cela reviendrait à donner des droits à un nombre infime de personnes vaccinées alors que l'immense majorité attend les vaccins", a-t-elle expliqué

10h47

Le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré lundi que le cap du million de Français vaccinés contre le Covid-19 serait "largement atteint d'ici la fin du mois", en marge d'une visite au CHU de Grenoble au premier jour de la vaccination ouverte aux plus de 75 ans et à ceux présentant des pathologies à "haut risque".

"Avec l'accélération de la campagne de vaccination dans les Ehpad. Nous aurons largement atteint le million de Français vaccinés d'ici la fin du mois", a-t-il déclaré à la presse après avoir visité le centre de vaccination du CHU grenoblois où il a lui-même exercé comme neurologue.

08h21

Tous les voyageurs arrivant en Guadeloupe, à l'exception de ceux provenant de Martinique, devront à partir de lundi s'engager "sur l'honneur" à respecter un isolement de sept jours, a annoncé la préfecture dans un communiqué. "Il s'agit d'éviter l'introduction du 'variant anglais' par un voyageur qui serait porteur du virus mais n'aurait pas été testé positivement avant le départ", explique la préfecture.

07h15

Réservée jusque là à certains publics prioritaires dont les résidents d'Ehpad ou les soignants, la vaccination est désormais accessible aux plus de 75 ans ne vivant pas en maison de retraite (5 millions de personnes). S'y ajoutent près de 800.000 personnes présentant des pathologies à "haut risque" (insuffisances rénales chroniques, cancer sous traitement...).

Au total, 6,4 millions de personnes sont ainsi appelées à se faire vacciner. Mais le ministre de la Santé Olivier Véran a invité à la "patience", alors que les doses du précieux sérum n'arrivent que progressivement. Il a affirmé que "plus d'un million de vaccinations seront réalisées" d'ici fin janvier, entre 2,4 et 4 millions d'ici fin février. En visite à Lyon samedi, Jean Castex a aussi reconnu que les plus de 75 ans ne pourraient pas être vaccinés "en quelques jours", et appelé à une vaccination "dans le calme".