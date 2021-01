Faute de doses, des communes azuréennes contraintes de fermer leurs centres de vaccination

Le maire (LR) de Cannes David Lisnard vient d’écrire au Ministre de la Santé Olivier Véran pour l’alerter sur les difficultés rencontrées par certaines villes de la Côte d’Azur pour l’approvisionnement en vaccin contre le Covid-19.

Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs communes opérationnelles au plan logistique voudraient vacciner plus vite mais elles n’ont les doses nécessaires pour le faire. «Elles sont forcées de décélérer les prises de rendez-vous, voire de fermer leurs centres, faute d’assurance sur la disponibilité pérenne et la livraison des doses de vaccin», déplore le maire de Cannes David Lisnard.

Pour illustrer ce manque, le premier magistrat de la cité des Festivals donne l’exemple de sa propre ville (73 000 habitants). Une ville où un premier vaccinodrome a ouvert dès le 9 janvier dernier (au Palais des Festivals) et où un second doit ouvrir aujourd’hui. « Nous sommes en capacité de vacciner 1000 personnes chaque jour, si nécessaire, précise l’élu. Pour autant, nous nous sommes adaptés aux exigences de l’Agence Régionale de Santé en nous limitant à 300 rendez-vous quotidiens ».

« Il faut accélérer la vaccination en associant médecins de ville et pharmaciens »

L’élu cannois dénonce également l’abaissement des doses attribuées à sa ville (de 300 doses par jour à 200 doses par jour). « À ce rythme, il nous faudra deux mois pour vacciner uniquement les plus de 10 000 Cannois âgés de plus de 75 ans, détaille-t-il. C’est inenvisageable et bien évidemment insuffisant ». David Lisnard demande au Ministre d’augmenter les volumes de livraison des doses vaccinales.

Un constat que partage le député LR azuréen Éric Ciotti. « Nous attendons de l’État des doses de vaccin en quantité suffisante pour vacciner le maximum de nos concitoyens, insiste l’élu. Il faut accélérer la vaccination en associant médecins de ville et pharmaciens tout en sortant du cadre européen pour se fournir massivement en vaccins ». Dans les Alpes-Maritimes, les doses sont réceptionnées et stockées par le CHU de Nice.

Au tout début de l’année, 8 000 doses de vaccin Pfizer avaient été reçues. La semaine dernière, 4800 doses du vaccin Moderna sont arrivées. Des approvisionnements réguliers sont attendus alors que le virus circule toujours activement au sein du département.

