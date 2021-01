Les aéroports parisiens accusent une perte de 69,4% de leurs passagers

Le nombre de passagers a chuté de 69,4% dans les aéroports parisiens au cours de l'année 2020 sous l'effet de la pandémie de coronavirus, qui a mis un coup d'arrêt au secteur à partir de mars, a annoncé le Groupe ADP ce lundi 18 janvier.

Et c'est l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qui accuse les plus grosses pertes, avec 70,8 % de trafic en moins cette année par rapport à 2019. Ce «hub» international n'a accueilli que 22,3 millions de passagers en 2020. A l'aéroport d'Orly, les pertes sont quasiment aussi importantes avec un baisse de 66,1 % du trafic, soit 10,8 millions de passagers dans l'année.

Un secteur durement touché

Les vols les plus touchés sont ceux vers l'Europe (hors France) en recul de 72,1 %, puis les vols vers l'international (- 70,6 %), et plus particulièrement, vers l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, et enfin, les liaisons intérieures françaises (-58,3 %).

De fait, le secteur du transport aérien est l'un des plus affectés au monde par la crise sanitaire, subissant de plein fouet les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus, telles que les restrictions de circulation ou encore la fermeture des frontières.

Retour au trafic d'il y 20 ans

Dans le monde, la pandémie a fait chuter de 60 % le nombre de passagers des compagnies aériennes en 2020 et les perspectives ne semblent pas réjouissantes pour les mois à venir, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Avec 1,8 milliard de passagers en 2020, les chiffres ont non seulement chuté mais sont carrément retombés au niveau de 2003, loin des 4,5 milliards de 2019, a précisé l'agence spécialisée des Nations unies.

