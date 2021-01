Les taxis volants en passe de devenir réalité en Ile-de-France

Le projet d'un taxi volant devient de plus en plus concret, alors qu'une trentaine de lauréats viennent d'être sélectionnés pour participer au développement d'une «filière de mobilité aérienne urbaine», a annoncé ce lundi 18 janvier Choose Paris Region.

Une annonce symbolique, qui lance officiellement le compte à rebours, six mois avant les premiers essais. Dès le mois de juin, les lauréats – choisis parmi 150 candidats venus de 25 pays différents – pourront en effet «réaliser des expérimentations sur la zone de test à l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin (95), inauguré le 30 septembre 2020».

Une autonomie de 35 kilomètres

Et le premier à s'élancer sera le véhicule VoloCity imaginé et conçu par le groupe allemand Volocopter, ont indiqué ce lundi lors d'une conférence de presse Choose Paris Region, l'agence de promotion et d'attractivité internationale de la région Ile-de-France, l'opérateur de transport urbain RATP et le gestionnaire des aéroports parisiens Groupe ADP, à l'initiative de cette filière.

Entièrement électrique, VoloCity est équipé de 18 moteurs et 9 batteries. Il peut transporter deux personnes dont un pilote. Il vole à 110 km/h, à une altitude de 400 à 500 mètres et avec une autonomie de 35 km. Et le modèle est déjà fonctionnel, puisqu'un premier vol inaugural avait été réalisé sur le front de mer de Singapour en octobre 2019.

[Mobilité aérienne] Après l'appel à manifestation d'intérêt international lancé par #RATPGroup, @GroupeADP & @ChooseParisReg, une trentaine de lauréats ont été choisis pour réaliser dès juin des expérimentations sur la zone de test à l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin. pic.twitter.com/AhgUTvIpvu — RATP Group (@RATPgroup) January 18, 2021

COMPLÉTER LES MODES DE TRANSPORTS EXISTANTS

Quant à savoir si les taxis volants pourront remplacer les transports en commun, la réponse est non. «Il n'y a pas photo. Le RER A c'est 1,4 million de voyageurs pas jour et dans notre perspective d'offre en 2030 on sera plutôt sur quelques milliers de personnes par jour», selon Marie-Claude Dupuis, directrice de la stratégie, de l'innovation et du développement du groupe RATP. «L'idée ce n'est pas d'opposer les modes mais de les compléter», estime-t-elle.

Ce nouveau mode de transport sera – sans nul doute – beaucoup plus cher que ceux déjà existants. Reste à savoir combien les hommes d'affaires et autres gens pressés seront prêts à mettre pour parcourir rapidement des distances d'environ 30 km, entre le centre de Paris et les aéroports par exemple. Il pourrait également être utilisé pour transporter des urgences sanitaires, des colis précieux, des réponses urgentes à des appels d'offres.

Un calendrier dicté par les JO

Les essais réalisés à partir du mois de juin et durant l'été seront la première étape du développement d'une filière de mobilité aérienne avec pour objectif de pouvoir proposer une offre commerciale dans une petite dizaine d'années, à partir de 2030.

Mais pas question d'attendre aussi longtemps pour présenter les premiers résultats concrets du développement de ce nouveau mode de transport. Dès 2024, des démonstrations seront réalisées à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se dérouleront à Paris et en région parisienne du 26 juillet au 11 août.