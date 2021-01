Nice : le célèbre artiste Ben s’est fait vacciner contre le Covid-19 pour montrer l’exemple

En début d’après-midi le plasticien de l’Ecole de Nice Benjamin Vautier, dit Ben, 85 ans, a été vacciné contre le Covid au Théâtre de verdure.

«Ben est un homme qui aime les autres et qui veut les protéger, a réagi le maire de la ville Christian Estrosi qui était à ses côtés. Il porte un amour inconditionnel aux Niçois et à Nice. S’il a accepté de se faire vacciner devant les médias, c’est sa façon de dire que c’est un geste protecteur pour nos aînés.»

Dans le sillage de Ben, ils étaient plusieurs dizaines de Niçois âgés de plus de 75 ans à patienter. Ici, jusqu’à 300 personnes peuvent se faire vacciner chaque jour. Les convocations sont adressées directement aux personnes inscrites sur la plateforme en ligne mise en place par la ville et ce en fonction des stocks de vaccin disponibles.

Des stocks de vaccins en quantité suffisante pour les quinze prochains jours

Chaque jour, 700 doses sont réservées aux habitants de la métropole Nice-Côte d’Azur. Elles sont ensuite réparties sur les différents sites de vaccination des communes concernées.

Le maire de Nice en a profité pour faire un état des lieux des stocks et des capacités de vaccination pour sa ville. «Alors que, jusqu’à présent, nous n’utilisions que les vaccins Pfizer, nous avons commencé à utiliser ceux du laboratoire Moderna aujourd’hui, a expliqué Christian Estrosi. D’ici au 15 février, nous devrions avoir terminé la vaccination de l’ensemble des résidents d’Ehpad, du corps médical, des personnes de plus de 75 ans et de nos concitoyens qui ont des comorbidités.» L’élu a précisé avoir obtenu du gouvernement la garantie de disposer de suffisamment de doses pour tenir le rythme lors des quinze prochains jours.

Dans les Alpes-Maritimes, le virus continue de circuler activement. Vendredi dernier, 71 personnes étaient toujours hospitalisées dans les services de réanimation des hôpitaux azuréens.

