Tout savoir sur le mystère de la «grotte sanglante», dont l’affaire est jugée à Montpellier

Les assises de l’Hérault ouvrent ce lundi le procès de l’assassinat de Patrick Isoird. En juillet 2014, son corps, touché d’une balle dans la tête et en partie calciné, avait été retrouvé au fond d’une grotte, sous le Mont-Saint-Clair.

La victime, chargée du portage des repas à l’hôpital de Sète, avait disparu trois semaines auparavant, après un rendez-vous amoureux avec une certaine Audrey. Son cadavre avait finalement été retrouvé dans la grotte du Vignerai, ancien bunker de la Seconde guerre mondiale, dans la ville héraultaise. Atteint de deux balles, l’une en pleine tête et l’autre au thorax, il avait ensuite été partiellement brûlé.

«On a vu des jambes [...] C'est vrai que les pieds étaient très réalistes, mais comme il manquait une partie de la tête, on aurait dit que ça avait fondu, on s'est dit que c'était un mannequin, que des gens avaient mis là pour faire peur», décrivent dans Le Figaro des témoins qui s’étaient rendus dans la grotte deux semaines avant la découverte, mais avaient cru à un «mannequin cramé» et déguerpi sans alerter les forces de l’ordre.

Le déroulement des faits encore flou

Malgré la piste d’Audrey Louvet rapidement remontée, l’affaire dite de la «grotte sanglante» a pris un virage décisif seulement deux ans plus tard, au moment des aveux de cette dernière. Elle avait indiqué avoir servi d’appât pour attirer Patrick Isoird dans la grotte, afin de s’acquitter d’une dette d’argent contractée auprès d’un ami, Rémi Chesne, coiffeur à domicile.

Aux enquêteurs, elle avait poursuivi ses révélations, expliquant avoir été forcée de ligoter la victime et de la bâillonner. Pendant ce temps, Rémi Chesne se trouvait également dans la grotte, masqué et armé d’un fusil. Elle serait ensuite partie, sans savoir ce qui allait se passer. Interrogée sur ses deux ans de silence, elle les avait justifiés par la peur que Rémi Chesne ne s’en prenne à ses enfants, comme il l’avait menacée.

Reste que les versions de la femme de 39 ans et de l’homme de 51 ans, qui de son côté nie tout en bloc et accuse sa complice de mensonges, sont mises à mal par des échanges sms. Bien qu’ils aient été effacés, des mots tel que «alibi», «attirer», «cimetière» (dont un se situe près de la grotte), «cartouche», ou «essence» ont été extraits du téléphone du principal accusé, rapporte France Bleu.

La vengeance du mari trompé ?

Pour les enquêteurs, le mobile du crime prend racine en 2009, lorsque l’épouse de Rémi Chesne lui a avoué l’avoir trompé avec Patrick Isoird, lors d’une soirée entre collègues. Celle-ci sera retrouvée pendue chez elle, juste après cette révélation. Le suicide avait été retenu à l’époque, mais l’affaire de la «grotte sanglante» a poussé sa famille, qui ne croit pas à cette thèse, à déposer plainte. Le parquet a rouvert l’enquête.

Reste qu’à partir de ce lundi, la cour d’assises de l’Hérault jugera seulement les faits survenus en 2014. La vengeance amoureuse sera évidemment évoquée, et le procès devra permettre de faire la lumière sur le rôle réel d’Audrey Louvet. Cette dernière comparaitra libre, à la différence de Rémi Chesne. Pour les faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et assassinat qui leur sont reprochés, ils encourent tous les deux la réclusion criminelle à perpétuité.

Le verdict est attendu pour le 27 janvier.