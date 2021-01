Masques : «il est illusoire de conseiller le FFP2 au grand public, les gens ne le supporteront pas», selon le Dr Handschuh

Alors que les variants, et notamment le britannique, inquiètent de plus en plus en raison de leur plus forte contagiosité, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) semble déconseiller le port de certains masques en tissu, jugés pas assez filtrants.

Certains pays européens vont même plus loin, en imposant le port spécifique d’un masque FFP2 dans les transports et les magasins. C’est le cas de l’Allemagne et de l’Autriche. Le masque FFP2 est en effet considéré comme plus protecteur que les masques dits chirurgicaux et autres masques en tissu, puisqu’il filtre au moins 94% des aérosols. En France, jusqu’à présent, il est destiné en priorité au personnel soignant, en contact quotidien avec des malades du Covid-19. Mais le gouvernement suivra-t-il les exemples allemand et autrichien ?

Le Dr Richard Handschuh, médecin généraliste, n’est pas convaincu. «Le FFP2 a de meilleures performances que le FFP1, simplement, essayez de le porter pendant trois heures d’affilée et vous verrez que c’est ingérable», a-t-il ainsi souligné sur CNEWS, lors de l’émission Soir Info. Et d’ajouter : «il est illusoire de conseiller le FFP2 au grand public, les gens ne le supporteront pas».

Selon le médecin, «il faut vraiment se contenter du FFP1, qui en plus est devenu extrêmement abordable».

Pour l’heure, les recommandations du HSCP n’ont pas été rendues publiques et le ministère de la Santé n’a pas tranché la question.