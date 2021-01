Nice : le mimosa illumine l’hiver

Le mimosa, l’emblématique fleur jaune de la Côte d’Azur, retrouve sa place sur les étals des marchés.

Sur le cours Saleya, dans le Vieux-Nice, la fleur star de l’hiver vole la vedette aux tulipes et autres renoncules. Une fleur jaune vif particulièrement odorante qui est indissociable de la Riviera et de son arrière-pays. «Je suis venue en acheter pour ma maman, expliquait Delphine, une habituée du marché, bouquet à la main. Je sais que cela lui fera plaisir car cela mettra du soleil et du bonheur dans son appartement.»

«Le mimosa annonce en quelque sorte le printemps, expliquait Claude, un fleuriste du cours Salaya. En général, le mimosa plaît beaucoup aux touristes. Ils le voient durant les batailles de fleurs du Carnaval [dont l’édition 2021 a été annulée en raison de l’épidémie de Covid-19, ndlr]. Ils ont ensuite envie d’en ramener chez eux pour le faire découvrir à leurs proches.»

Mandelieu célèbre le mimosa

Le mimosa vendu à Nice vient en majorité du Tanneron où il pousse en grande quantité. Un massif situé tout près de Mandelieu (Alpes-Maritimes), la commune qui, chaque année, organise la Fête du mimosa, en même temps que le Carnaval de Nice. Là, sur ces collines frontalières du département du Var, entre janvier et la fin février, le mimosa offre aux promeneurs un paysage de contraste assez spectaculaire, entre le jaune très vif de cette fleur et le bleu très profond de la mer, en arrière-plan.

Une fleur importée par les Anglais

«Le mimosa a été introduit en Europe au XIXe siècle par les hivernants anglais, explique un spécialiste. Lors de leurs voyages, les botanistes et scientifiques ramenèrent diverses espèces d’arbres et de fleurs de cette contrée encore inexplorée, dont le fameux mimosa.» Depuis, la fleur a trouvé sur la Côte d’Azur les meilleures conditions climatiques pour se développer. Il reste environ un mois et demi pour profiter du mimosa.

