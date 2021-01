Voici l'argent de poche moyen que touche un adolescent

Preuve que le rituel de l'argent de poche perdure, 92% des parents donnent un pécule à leurs enfants, selon le baromètre annuel réalisé par l'institut Poll&Roll pour Pixpay. Mais combien reçoivent-ils ?

En 2020, les jeunes âgés de 10 à 18 ans ont perçu en moyenne 30 euros d’argent de poche par mois de la part de leurs aînés, soit 3 euros de moins qu’en 2019.

«Les besoins des ados ont certainement diminué pendant le confinement», a expliqué Caroline Menager, cofondatrice de la néobanque Pixpay, auprès du Parisien, qui a relayé l’enquête.

Sans compter qu’aujourd’hui, ils «ont développé une capacité à produire leurs propres compléments de revenus», en revendant notamment leurs affaires sur internet.

Sans surprise, le montant augmente au fur et à mesure qu’ils grandissent. Dans le détail, les 10-12 ans ont reçu en moyenne 18 euros, contre 26 euros pour les 13-14 ans, 37 euros pour les 15-16 ans et 44 euros pour les 17-18 ans.

les filles touchent moins que les garçons

On apprend également que les filles touchent en moyenne 4 euros de moins que les garçons. Ces derniers reçoivent 28 euros, contre 32 euros pour les filles.

Une différence qui «existe depuis des années, comme l'inégalité salariale, sans que j'y trouve une explication valable», a commenté Caroline Menager.

Enfin, même si la pandémie de Covid-19 a largement dopé l'usage de la carte bancaire, le liquide reste le moyen le plus utilisé par les adolescents. Et pour cause, 26 % seulement disposent d'une carte bancaire.

«Dans l'esprit des parents, la valeur de l'argent prend son sens dans le fait de le toucher, ajoute Laurence Peltier. La carte bancaire répond davantage à une question de sécurité que d'éducation.»

A voir aussi