Coronavirus : le Grand Reims lance «vacci'bus», un centre de vaccination itinérant en milieu rural

La communauté urbaine du Grand Reims (Marne) a lancé ce mardi 19 janvier son «Vacci’bus», un centre de vaccination itinérant permettant aux personnes âgées qui résident en milieu rural de se faire vacciner contre le Covid-19 sans avoir à se déplacer.

De Bouleuse à Jouy-lès-Reims, en passant par Serzy-et-Prin, Villers-aux-Nœuds, ou encore Chambrecy, au total, cet autocar du réseau Citura desservira 46 communes de moins de 250 habitants.

L'agglomération précise sur son site que la première tournée se tiendra jusqu’au 1er février et la deuxième aura lieu du 16 févier au 1er mars, deux injections espacées d’au moins 28 jours étant nécessaires.

Toutefois, inutile d’attendre le bus sans avoir préalablement réservé un créneau. Pour monter à bord, les séniors devront prendre rendez-vous par téléphone en composant le 03.26.77.78.79 (du lundi au vendredi, de 8h à 17h30).

Pour rappel, depuis ce lundi 18 janvier, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les patients présentant des pathologies à haut risque (maladies rénales chroniques sévères, cancer, trisomie 21, transplantés d'organes solides...), sans condition d’âge, peuvent recevoir le précieux sérum, développé par Pfizer et BioNTech ou Moderna.

Si on ajoute les résidents des Ehpad, les pompiers, les soignants et les aides à domicile de plus de 50 ans, la vaccination est ainsi ouverte à quelque «6,4 millions de Français», a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran.

