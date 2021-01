Coronavirus : le préfet des Alpes-Maritimes défend la stratégie vaccinale face aux critiques d’élus locaux

Alors que plusieurs maires azuréens ont dénoncé le manque de doses de vaccin, le Préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez a défendu la stratégie mise en place dans le département.

«La campagne de vaccination est bel et bien lancée dans les Alpes-Maritimes, selon un principe clair : celui de l’équité territoriale, a-t-il insisté lors d’une conférence de presse. Il est important que les habitants des communes les plus reculées puissent avoir accès aux vaccins, de la même manière que ceux des grands centres urbains qui disposent de gros moyens et qui ont été très rapidement capables de mettre en place des centres de vaccination efficaces».

Trois jours auparavant, le maire de Cannes David Lisnard avait déploré un «ralentissement» du rythme d’approvisionnement en doses, ce qui avait contraint le centre de vaccination de sa commune à réduire presque de moitié la cadence, soit 166 vaccinations quotidienne contre 300 auparavant.

Dans la cité des Festivals (qui s’est équipée pour vacciner jusqu’à 1000 personnes par jour), plus de 10 000 personnes sont inscrites pour recevoir leur première injection. Le Préfet a promis d’améliorer la lisibilité dans l’approvisionnement des différents sites. «Cela permettra aux centres de vaccination de gérer au mieux leurs prises de rendez-vous et convocations», a-t-il justifié.

Près de 11.000 doses de vaccin seront livrées chaque semaine dans le département

33 sites de vaccination (donc 13 centres ou «vaccinodromes») ont été ouverts dans les Alpes-Maritimes. À ce jour, 13.177 personnes y ont été vaccinés dont 3407 résidents d’EHPAD, 4462 professionnels de santé, 300 pompiers et 5008 personnes âgées de plus de 75 ans.

Selon la préfecture, près de 11 000 doses de vaccin seront livrées chaque semaine dans le département où le Covid-19 circule toujours activement, avec un taux d’incidence de 431 cas pour 100 000 habitants. Les lits de réanimations sont occupés à 95%. Six malades du Covid sont morts au cours des dernières 24 heures dans les Alpes-Maritimes.