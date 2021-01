Coronavirus : Porter deux masques l’un sur l’autre est-il plus efficace ?

Face à la circulation des variants du coronavirus, plus contagieux que la souche initiale, une technique, notamment promue par Joe Biden, consiste à superposer deux masques, pour plus de protection. Mais cette technique est-elle vraiment efficace ?

Les nouvelles recommandations du Haut conseil de la santé publique, qui indique que les masques en tissu faits maison sont moins efficaces, ont fait émerger des questions sur la meilleure façon de se protéger du coronavirus.

La question de la superposition de deux masques se pose notamment après avoir vu Joe Biden, investit aujourd’hui à la présidence des États-Unis, porter un masque chirurgical en dessous d’un masque en tissu. Cette technique ne semble toutefois pas convaincre les scientifiques, pour qui elle pourrait s’avérer contre-productive.

Interrogé ce matin sur France info, Martin Hirsh, directeur de l’AP-HP, n’a pas soutenu cette technique : «Ce n’est pas ce que les experts nous recommandent, ce n’est pas les pratiques que nous portons, nous n’avons pas d’éléments, affirme-t-il. S’il y a d’autres recommandations, nous serons prêts à changer nos pratiques très vite.» Un avis partagé par d’autres experts, notamment Didier Lepelletier, coprésident du groupe permanent Covid-19 du Haut Conseil de la santé publique, qui a affirmé au Parisien qu’il n’y a «aucune preuve scientifique [de l'efficacité de cette technique]. Un article de 2005 dit qu’il ne faut pas superposer les masques. La recommandation est de porter un masque de catégorie 1, validé et conforme.»

Porter deux masques l’un sur l’autre pourrait même s’avérer contre-productif : si les capacités de filtration seraient en effet augmentées, la superposition rend la respiration plus difficile, et donc le réflexe de bouger ou retirer son masque, plus fréquent, ce qui nuit évidemment à la lutte contre la propagation du virus, rappellent les experts. Il vaudrait donc mieux porter un seul masque, mais correctement.

Le double masque promu par des scientifiques américains

Si cette question du double masque se pose aujourd’hui, c’est parce qu’elle a notamment été promue outre-Atlantique, par des scientifiques américains. Dans une note, publiée dans la revue scientifique Cell, les chercheuses américaines Lindsey Marr et Monica Gandhi déclarent : «Pour une protection maximale, le public peut poser un masque en tissu bien serré sur un masque chirurgical, où le masque chirurgical agit comme un filtre, et le masque en tissu fourni une couche supplémentaire de filtration tout en améliorant l’ajustement». Selon elles, cela permettrait de filtrer 90% des particules de plus d’un micron.

Les chercheurs Scott Segal et Thomas Irving, qui ont mené une étude qui n’a pas encore été validée par la communauté scientifique, affirment au magazine américain Health que «porter deux masques peut être une idée raisonnable si les capacités de filtration des masques sont faibles.» Ils suggèrent que le port de deux masques fins et de faible qualité serait plus efficace qu’un seul, sans pour autant trop nuire à la respiration.

En France cependant, cette technique n’a pas été validée par les experts, et les recommandations restent (pour le moment) les mêmes.

