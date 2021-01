«Forte tempête hivernale» : 3 départements du centre-est placés en vigilance orange vents violents

Des nuages et du vent sont à prévoir sur la plupart des régions aujourd'hui, selon les prévisions de Météo-France. Trois départements, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône ont été placés en vigilance orange vents violents.

Sur les trois départements, les rafales atteignent actuellement 75 à 85 km/h. Toutefois, à Les Sauvages (69) vers 800 m d'altitude, on a enregistré 104 km/h ce matin.

Un vent de plus en plus fort

Le vent de sud va continuer à se renforcer. C'est en cours d'après-midi et soirée qu'il sera le plus fort, indique Météo France. Il pourra atteindre en général 70 à 90 km/h. Mais c'est plus particulièrement le sud des départements de la Loire et du Rhône (vallée du Gier, Pilat, agglomération lyonnaise) qui va être impacté.

Sur ces secteurs on attend des valeurs de vent en rafales de 100 à 110, parfois 120 km/h. Sur les plateaux de l'est de la Haute-Loire les rafales dépasseront également les 100 km/h. La partie du nord de l'Isère longeant le département du Rhône pourrait être aussi concernée par de violentes rafales. Le vent baissera sensiblement en fin de soirée mais restera encore fort dans la nuit et en journée de jeudi.