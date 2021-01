Hauts-de-Seine : une fausse médecin faisait des tests Covid bidon

Des arnaques à répétition… Une jeune femme de 31 ans se faisant passer pour un médecin lors du premier confinement et proposant des tests Covid qui ne détectaient en réalité que le diabète, a finalement été démasquée par des patients eux-mêmes.

Itlusen B. avait plusieurs fausses identités : Iptaa H., madame K ou docteur Inaya R. Lors de la mise sous cloche du pays, au printemps dernier, elle avait profité de l’urgence et de la peur dans lesquelles se trouvaient certaines personnes, pour monter son arnaque aux faux tests de dépistage.

Six d’entre eux en ont été victimes à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), rapporte Le Parisien. L’un raconte l’avoir contactée après avoir vu des vidéos sur le réseau social Periscope, sur lequel elle se mettait en scène comme une médecin venant en aide à des blessés lors de manifestations, ou à des migrants. Des actes là aussi frauduleux.

70 euros le test

La victime explique avoir fait la démarche après l’hospitalisation de son père en réanimation. Ayant eu peur pour sa mère et voulant savoir si lui aussi, et sa sœur, étaient contaminés, il l’avait contactée : «Elle nous a raclé le fond de la gorge avec une spatule et a placé le tout dans une machine». Trente minutes après, elle leur avait indiqué que chacun était négatif, en encaissant 70 euros et faisant mine d’utiliser les cartes vitales pour un futur remboursement par la sécurité sociale.

Sauf que les patients ne se sont pas sentis mieux. Le témoin s'est alors rendu dans un laboratoire, deux semaines plus tard, pour apprendre qu’il était en réalité positif. «Entre-temps, j’ai peut-être contaminé des gens, j’ai continué à aller au travail», se désole-t-il. Dans la même période, son père est décédé, «euthanasié» mais pas mort du coronavirus, selon la fausse médecin, qui fait croire qu'elle a pu consulter le dossier.

Une trentaine de plaintes dans plusieurs affaires

Le doute sest alors installé. La victime a décidé de tendre un piège à Itlusen B. Prétextant d’autres tests à réaliser pour des amis, il l'a attirée à un rendez-vous et a appellé la police. Placée en garde à vue, celle-ci a reconnu le mensonge et a expliqué que son matériel était composé d’un stéthoscope, d’un appareil pour la tension, d’une lampe de vision, d’une machine à diabète et de bâtons de prélèvement.

Cet outillage a pu être dérobé lors de précédentes arnaques. Les forces de l’ordre se sont rendu compte en effet qu’une trentaine de plaintes avaient été déposées à l’encontre de la jeune femme, qui réalisait des escroqueries dans toute la France, sous ses différents alias (elle avait même failli se faire recruter par une clinique en Haute-Garonne). Elle avait été signalée sur Internet, et sa photo diffusée.

Plusieurs dossiers sont donc en cours à son encontre. Dans celui de Boulogne-Billancourt et des faux tests Covid-19, elle doit comparaître ce jeudi au tribunal de Nanterre, pour escroquerie avec usage de fausse qualité de médecin.