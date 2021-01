Ile-de-France : plus besoin d'aller à la borne, l'iPhone suffit à recharger son Passe Navigo

Les détenteurs d'un iPhone peuvent désormais recharger leur Passe Navigo via l'application Ile-de-France Mobilités (anciennement ViaNavigo), s'est félicitée l'autorité organisatrice des transports ce mercredi 20 janvier. Jusqu'à présent, seuls les propriétaires de smartphone Android pouvaient le faire.

Mais attention, dans un premier temps, il sera seulement possible de recharger son Passe Navigo mensuel ou hebdomadaire ainsi que son Passe Navigo Easy via l'application. Plus besoin donc de faire la queue à la borne tous les premiers du mois pour recharger sa carte.

Par contre, il ne sera pas encore possible de valider son titre de transport avec son iPhone, comme il déjà possible de le faire avec un Samsung. Pour cela, il faudra encore «quelques mois», selon Ile-de-France Mobilités, qui admet que le retard est dû «à des questions de développement».

A terme, «l'idée est de faire au plus simple» pour que l'information soit la plus lisible possible pour les usagers des transports en commun franciliens, communique-t-on chez IDFM, qui souhaite donc que tous les bus et les trains, tous les différents titres et cartes de transport ainsi que l'application portent un seul et même nom : Ile-de-France Mobilités.