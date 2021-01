Présidentielle 2022 : quelles sont les nouvelles règles électorales adoptées par l’Assemblée nationale ?

L’Assemblée nationale a adopté, ce mardi 19 janvier, une série de mesures relatives à l’élection présidentielle. Elles concernent notamment les votes par procuration ou le vote des détenus.

Ces nouvelles règles sont inscrites dans le projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République, adopté en première lecture à main levée par l’Assemblée.

L’article 2 du projet de loi prévoit notamment la création d’un système de vote par correspondance pour les détenus. «Ce dispositif, déjà mis en place pour les élections européennes de 2019, prévoit que l’ensemble des votes est centralisé dans un bureau de vote national qui procèdera au dépouillement et à la proclamation des résultats», précise l’Assemblée dans le texte. Jusqu’à lors, les détenus qui détiennent toujours leurs droits civiques n’avaient que deux moyens pour voter : par procuration, ou bien avec une permission de sortir. Les personnes incarcérées pourront donc, comme pour les dernières élections européennes, voter directement au sein de l’établissement pénitentiaire.

Nouvelles modalités pour les procurations

Autre changement que prévoit le texte : les procurations «déterritorialisées». Jusqu’à présent, une personne qui ne pouvait pas se rendre à la mairie du jour du vote pouvait donner procuration à un mandataire, à condition qu’il soit inscrit sur les listes électorales de la même commune. Avec ce projet, cette obligation est supprimée.

Les autres dispositions du texte concernent davantage les candidats à l’élection présidentielle, qui devront désormais déposer leur compte de campagne par voie dématérialisée auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Si ces ajustements sont plutôt techniques, la ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a tenu à souligner tout de même l’importance de cette élection et des ajustements qui ont été opérés : «La démocratie se joue au moment de l’élection, mais ensuite tous les jours d’un quinquennat, et le scrutin présidentiel est un moment important pour les français, qui arrive une fois tous les cinq ans. (…) Nos débats sur ce texte ont une résonance singulière pour les élus que vous êtes et les démocrates que nous sommes».

Citant le Général de Gaulle, qui avait fait de l'élection présidentielle la "clef de voute de notre régime", @MarleneSchiappa expose les objectifs du projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République, qui "actualise" la loi du 6 novembre 1962. #DirectAN pic.twitter.com/wzyVs2q7F5 — LCP (@LCP) January 19, 2021

L'amendement proposé par la France Insoumise, sur la création d’un parrainage citoyen de 150.000 signatures, comme a fait Jean-Luc Mélenchon pour officialiser sa candidature à l'élection de 2022, et comme alternative aux 500 parrainages d’élus nécessaires pour se lancer dans la course à la présidentielle, a en quant à lui été jugé irrecevable.