Coronavirus : La Région Sud a déployé 1,35 milliards d'aides aux entreprises

La Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur a accompagné ses entreprises en déployant 1,35 milliards d’euros d’aides.

Renaud Muselier, le président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait le point, ce jeudi, sur les moyens consentis par sa collectivité pour soutenir l’activité économique depuis la crise sanitaire du Covid-19. Une stratégie qui a déjà permis de « sauver 35 000 emplois », selon l'élu qui participait à une table ronde avec les acteurs économiques du territoire, à Nice. Au total plus d’1,35 milliards d’euros d’aides ont ainsi été versés par la Région à plus de 680 000 entreprises et associations. Des sommes mobilisées notamment grâce au fonds de solidarité national et aux dispositifs de la collectivité et de ses partenaires. Par exemple, ce sont 185 000 entreprises qui ont été soutenues dans les Alpes-Maritimes. Elles ont perçu 372 millions d’euros d’aides. En PACA, environ 25 000 entreprises en difficulté ont contacté le guichet unique de la Région depuis mars dernier.

Un contrat d'avenir Etat-Région de 5,1 milliards d’euros

« Pour engager les grands défis de demain que sont la transition écologique, digitale et industrielle, nous avons voté en octobre dernier un grand Plan de reconquête de l’économie régionale, rappelle Renaud Muselier. Il est complémentaire du Plan de relance de l’État (…). L’objectif de ce Plan est de redonner la capacité d’investissement et d’innovation à nos entreprises, de la productivité et de la compétitivité, et leur permettre d’être plus résilientes ». Pour l'heure, 64 millions d’euros ont été débloqués pour que les entreprises puissent continuer à investir. Des entreprises qui ont pu bénéficer d'un allégement d'impôts à hauteur de 637 millions d’euros. Le 5 janvier dernier, Renaud Muselier a signé, avec le Premier Ministre Jean Castex, un contrat d’Avenir État-Région qui prévoit l’attribution de 5,1 milliards d’euros de l’État à collectivité pour la période 2021-2027.