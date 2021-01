Haute-Saône : un supermarché refuse l'accès aux toilettes à une cliente souffrant de la maladie de Crohn

Une sexagénaire atteinte de la maladie de Crohn, une inflammation chronique du tube digestif provoquant notamment des douleurs abdominales et des diarrhées sévères difficilement contrôlables, s’est vu refuser l’accès aux toilettes d’un supermarché de Vesoul, en Haute-Saône.

Les faits se sont produits le 13 janvier dernier. Alors qu’elle était en train de régler ses achats à la caisse, la cliente, qui souffre de cette pathologie depuis 2002, a demandé à utiliser les sanitaires de Lidl en présentant sa carte «urgence toilettes» délivrée par l'AFA (association François Aupetit).

Elle était «en transpiration et toute blanche», et sentait qu’«il allait se passer quelque chose», a-t-elle déclaré auprès du Dauphiné. Mais on lui a refusé l’accès aux toilettes.

Après quoi «tout est parti sur le parking. J’étais en pleurs devant ma voiture et souillée jusqu’aux bottes», a-t-elle encore raconté, dénonçant «un manque d’empathie de la part du personnel».

Elle est ensuite rentrée chez elle et s’est «précipitée dans la baignoire, tout habillée». «Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, mais c’est la fois de trop», s’est-elle indignée.

Contactée par le quotidien régional, l'enseigne de hard discount, qui «regrette cet incident», a adressé à la cliente «ses plus sincères excuses pour le désagrément», avant d'expliquer que l'accès aux WC est limité en raison de la pandémie de Covid-19.

«Nous mettons en place un protocole dans l’ensemble de nos supermarchés en France afin de limiter la propagation du virus, a souligné Lidl, et demandons des mesures en ce sens à nos salariés.»