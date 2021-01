Ile-de-France : Valérie Pécresse va offrir un mois de loyer aux commerçants franciliens

Un geste en faveur des commerçants les plus contraints par les mesures de lutte contre le coronavirus. Les commerçants franciliens – dits «non essentiels» – pourront demander le remboursement d'un mois de loyer, a annoncé ce jeudi 21 janvier la présidente de la région Valérie Pécresse, sur France Bleu Paris.

«La région a décidé de prendre à sa charge un mois de loyer de manière forfaitaire [...] à destination des commerces et restaurants qui souffrent», a ainsi fait savoir Valérie Pécresse ce jeudi, ajoutant qu'il s'agissait «d'une aide de 1.000 euros pour tous ceux qui ont dû fermer administrativement à partir du 30 octobre».

Coiffeurs, magasins de jouets, restaurants... Concrètement, cette aide s'adresse aux commerces qualifiés de non essentiels par l'Etat, «victimes du deuxième confinement» selon la présidente de la région Ile-de-France, qui ont dû fermer au mois de novembre. Soit «à peu près 60.000 commerces», selon son estimation.

Pour bénéficier de ce coup de pouce financier, Valérie Pécresse annonce l'ouverture ce vendredi 22 janvier d'une plate-forme – disponible sur Internet – où les commerçants concernés pourront directement en faire la demande.

Loin d'être suffisant, répliquent les restaurateurs, à qui la présidente de l'Ile-de-France rappelle que la Région avait déjà aidé les restaurateurs auparavant. Plus d'un millier d'entre eux avaient en effet bénéficié d'un «chèque numérique de 1.500 euros», afin qu'ils puissent créer «une plate-forme de "click and collect"» et faire ainsi «de la livraison à la demande».

Par ailleurs, l'élue souligne que le réseau «Résilience» – créé en collbaoration avec la Mairie de Paris ainsi que l'ensemble des intercommunalités d'Ile-de-France – permettait d'obtenir une «avance remboursable [...] comprise entre 3.000 et 100.000 euros». Une aide qui sera donc à rembourser que «si la situation de l'entreprise n'est pas catastrophique».

