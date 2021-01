Consensus sur l’avenir de la prison de Nice et la maison d’arrêt de Grasse

Une étape politique majeure vient d’être franchie concernant l’épineux dossier des conditions carcérales dans les Alpes Maritimes.

Le maire de Nice et président de la Métropole Christian Estrosi, le député azuréen Eric Ciotti, le président du Département des Alpes Maritimes Charles-Ange Ginesy et le maire de Grasse Jérôme Viaud sont parvenus à un consensus sur ce dossier. A l’issue d’une réunion de travail, les quatre élus ont en effet cosigné un courrier au garde des Sceaux Eric Dupont Moretti pour demander la réhabilitation de la prison de Nice qui affiche l’un des taux de surpopulation les plus importants en France et l’extension de la maison d’arrêt de Grasse, à hauteur de 500 places supplémentaires.

«Nous sommes pleinement conscients des enjeux qui touchent actuellement les prisons et les maisons d’arrêt dans notre pays. Le besoin de création de places de prison est réel, écrivent les élus dans leur missive. Il est grand temps d’accroître notre capacité carcérale pour faire face à l’augmentation de la délinquance en assurant l’exécution des peines, de rendre décentes les conditions de détention des prisonniers et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des agents de l’administration pénitentiaire ».

Depuis des décennies, la question carcérale dans les Alpes Maritimes agite les débats. Plusieurs sites ont été évoqués pour accueillir une nouvelle prison. Mais, jusqu’ici, aucune solution n’a pu aboutir.

La loi de programmation et réforme pour la justice prévoit la création de 15.000 places de prison supplémentaires sur la décennie, dont 7.000 dès la fin du quinquennat. Ce programme immobilier vise à lutter contre la vétusté du parc pénitentiaire et la surpopulation carcérale chronique.