Faut-il faire un test Covid avant de se faire vacciner ?

Alors que la campagne de vaccination contre le coronavirus est désormais lancée, c'est une question que de plus en plus de Français se posent et qui mérite ici d'être élucidée : concernant le Covid-19, faut-il faire un test avant de se faire vacciner ?

La réponse est simple : non, il n’y a aucune obligation à se faire tester pour le coronavirus avant d'aller se faire vacciner.

Encore aujourd'hui, le dépistage au SARS-CoV-2 doit être prioritairement effectué auprès des personnes considérées comme cas contact ou en cas de symptômes évoquant la maladie (fatigue, toux, fièvre…) et, bien sûr, à toutes celles qui ont le moindre doute.

Quid des personnes contaminées par le passé ?

Reste un dernier cas de figure : qu'en est-il des personnes qui ont déjà été touchées par la maladie ?

Dans un avis émis en décembre 2020, la Haute autorité de santé ne préconise pas la vaccination. Une préconisation qui vaut même pour les personnes appartenant à la population cible actuellement, soit les seniors en Ehpad, le personnel soignant, les plus de 75 ans et les personnes souffrant de pathologies graves.

La raison ? Selon les scientifiques, l'infection que ces sujets ont rencontrée «naturellement» protège déjà très bien, voire mieux que le vaccin en cas de nouvelle exposition au coronavirus.

Cela grâce à l’immunité développée par l’organisme (qui a appris à produire des anticorps cibles contre la maladie).

D’après les dernières études, on estime même que l’immunité durerait au moins six à huit mois après la première rencontre avec le SARS-CoV-2, et peut-être même plus puisqu'on n’a pas encore le recul nécessaire pour l’affirmer.

Enfin, concernant les personnes qui ont été contaminées sans le savoir, quand bien même elles se feraient tester il ne devrait pas y avoir de risque particulier.