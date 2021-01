JeNeMeConfineraiPas : des internautes refusent un possible reconfinement

Face à un éventuel troisième confinement, certains Français ont décidé de faire entendre leur voix par le biais d'un hashtag, qui prend de plus en plus d'ampleur sur Twitter. #JeNeMeConfineraiPas, affirment ces internautes bien décidés à faire fi des possibles prochaines restrictions annoncées par le gouvernement.

«#JeNeMeConfineraiPas parce que nous savons désormais guérir facilement le covid avec des traitements précoces (ivermectine) et que cette mesure n'est destinée qu'à étouffer nos libertés», a écrit une internaute agacée.

#JeNeMeConfineraiPas parce que nous savons désormais guérir facilement le covid avec des traitements précoces (ivermectine) et que cette mesure n'est destinée qu'à étouffer nos libertés. — Martina Charbonnel (@martinacharb) January 22, 2021

Une opinion partagée par cette autre utilisatrice de Twitter, qui a affirmé n'avoir «plus aucune confiance dans la communication officielle et médiatique sur l'épidémie».

#JeNeMeConfineraiPas



Je n'ai plus aucune confiance dans la communication officielle et médiatique sur l'épidémie.



Je suis totalement consciente de l'instrumentalisation politico médicale abusive et des dégâts inouïs qu'elle engendre. — Sophie (@M06Sof) January 22, 2021

#JeNeMeConfineraiPas parce que sortir ou rentrer chez moi, quand je veux, comme je veux, est une liberté vitale, essentielle, qui plus est indispensable à ma bonne santé physique et mentale, et absolument nécessaire à ma vie sociale. #NON au #Confinement3 et au #CovidInterminable — JBAragon (@aragon_jb) January 22, 2021

Je ne suis pas un chien, je vais ou je veux, quand je veux! #JeNeMeConfineraiPas — damien_ (@ddg7893) January 15, 2021

8h / 18h travail, tu vois pas le soleil de la semaine, le week-end tu sors pas, pas de sport, pas de loisirs, pas de contacts ?





Vos gestes barrières c'est sans moi #JeNeMeConfineraiPas — Président Bobo (@President_Bobo) January 22, 2021

#JeNeMeConfineraiPas



Ils ont volé et détruit la vie de beaucoup trop de monde, il faut reprendre sa vie et sa liberté en main. — Valérie P (@Valeriepipet) January 13, 2021

Un reconfinement inéluctable ?

Jean Castex a pourtant prévenu les Français, d'autres mesures plus strictes pourraient être mises en place si la situation sanitaire ne s'améliorait pas dans les prochaines semaines.

Depuis l'apparition des variants anglais et sud-africain, les autorités sanitaires se montrent plus prudentes que jamais, alors qu'au Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé que le variant anglais était «lié à un degré plus élevé de mortalité».

