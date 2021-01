Sondage : 81 % des Français inquiets de l'apparition de nouveaux variants du coronavirus

Anglais, sud-africain, brésilien. Les nouveaux variants du coronavirus, qui s'avéreraient être plus contagieux, effraient une grande majorité des Français. D'après un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio dévoilé ce vendredi 22 janvier, 81 % des Français se disent inquiets vis-à-vis de l'apparition de ces nouvelles souches.

Plus à risque face au virus et donc face à ces variants, les plus âgés montrent beaucoup plus d'angoisse à ce sujet que les plus jeunes. Alors que 69 % des moins de 35 ans se disent inquiets, ce chiffre monte à 85 % chez les 50-64 ans et même à 91 % chez les 65 ans et plus.

En comparant les résultats par sexe, on se rend compte que les femmes sont plus tourmentées par ces nouvelles souches que les hommes (84 % contre 78 %). Pourtant, les statistiques montrent qu'elles sont moins touchées par la pandémie de coronavirus que les hommes. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 53 % des personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 depuis le 1er mars étaient des hommes, qui représentent aussi 58 % des décès.

Des conséquences économiques redoutées

Si une large partie des 1.019 personnes sondées - un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus -, se montre inquiète concernant les variants, une proportion encore plus importante craint les conséquences économiques de la crise sanitaire. Pas moins de 9 Français sur 10 (90 %) se disent inquiets de ces perspectives.

Un chiffre stable depuis le début de la pandémie. Il était déjà de 90 % en avril dernier, pendant le premier confinement. Après un point bas à 85 % entre fin mai et fin juin, il oscille entre 89 et 91 % depuis la mi-octobre.

Les sondés des catégories professionnelles populaires sont plus nombreux à afficher leur inquiétude, sans doute par peur du chômage, que les catégories supérieures (90 % contre 85 %). En termes d'âge, les jeunes sont moins préoccupés que leurs aînés (85 % des moins de 35 ans contre 92 % des plus de 35 ans), alors que l'on aurait pu imaginer l'inverse, les perspectives d'avenir les concernant au premier chef.

La peur pour soi et ses proches grandit

Quant à l'inquiétude sanitaire du virus, pour soi et ses proches, elle est sur une pente ascendante. En effet, 73 % des sondés se disent inquiets pour eux et leur famille à propos de l'épidémie. C'est 4 points de plus qu'à la mi-novembre, même si le pic du 29 octobre, lendemain de l'annonce du reconfinement, n'est pas encore atteint (78 %).

Les femmes se montrent plus angoissées que les hommes (80 % contre 66 %) à ce sujet. Idem pour les plus de 35 ans comparés aux moins de 35 ans (76 % contre 64 %), et les catégories populaires par rapport aux catégories supérieures (73 % contre 60 %).