Sur la Côte d’Azur, les fumeurs ne peuvent plus acheter leurs cigarettes en Italie

Au poste frontière de Menton, les autorités italiennes régulent l’entrée des Français afin de lutter contre l’épidémie de Covid.

Avec cette décision, les Azuréens qui avaient coutume d’aller y acheter leurs cigarettes n’y parviennent plus, à l’instar de David, un Antibois de quarante ans. «Une fois par mois, je prenais l’autoroute jusqu’à Vintimille pour acheter une cartouche. C’est la limite fixée par la loi et cela me suffit à tenir un mois, raconte ce barbier de profession. Cela me permettait surtout de faire de belles économies. En Italie, le tabac est moins taxé qu’en France. Un paquet coute un peu moins de six euros, contre dix euros chez nous. J’en profitais pour ramener quelques bouteilles d’alcool. Elles sont également moins chères qu’en France. J’espère que la frontière pourra rouvrir rapidement ».

Les buralistes qui souffraient de la concurrence italienne se frottent les mains

C’est désormais dans les bureaux de tabacs français que la plupart de ces Azuréens se ravitaillent à la grande satisfaction des professionnels. « Nous avons récupéré tous les fumeurs qui avaient l’habitude d’aller en Italie, explique Laurent, le gérant d’un bureau de tabac du quartier du Port, à Nice. Mais à cause des confinements, du couvre-feu et des fermetures administratives, nous avons perdu toute la clientèle des bars et des restaurants. Notre chiffre d’affaires n’a donc pas augmenté». Mais d’autres professionnels se frottent les mains. C’est le cas dans les communes plus à l’Est des Alpes-Maritimes. Ici, les buralistes qui souffraient de la concurrence italienne ont vu leur vente augmenter de 500%, assurent-ils.

