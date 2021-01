Un élu communiste écarté après des accusations de viol

Le Parti communiste a annoncé jeudi soir avoir demandé à l'un de ses élus à Paris de se mettre en retrait, après des accusations de viol et d'agression sexuelle le visant, qualifiées de «calomnies» par l'intéressé.

«Nous venons de découvrir sur le réseau social Twitter des accusations publiques de viol et d'agression sexuelle à l'encontre de Maxime Cochard et de son conjoint adhérents du PCF Paris», peut-on lire dans un communiqué de la section parisienne du parti.

[TW : VIOL]





Après plus de 2 ans sans savoir mettre les mots sur ce qui m'est arrivé, je me rends compte que j'ai été violé par Maxime Cochard, conseiller de Paris et son compagnon Victor Laby en Octobre 2018 alors que je n'avais que 18 ans et étais particulièrement vulnérable.

— Prunille (@TT_Guillaume) January 21, 2021