Vents violents : 4 départements en vigilance orange

L'alerte pour vents violents est maintenue sur le territoire. Cette fois-ci, quatre départements font l'objet d'une vigilance orange, au nord-est de la France ainsi que sur l'ensemble de la Corse.

Dans le détail, les Landes, les Pyrénées-Atlantique, la Haute-Corse et la Corse du sud sont concernées par cette alerte.

Si les rafales et les averses sont présentes sur l'ensemble du territoirece vendredi 22 janvier, ces vents seront plus violents encore en Aquitaine, indique l'institut météorologique. Ce type de tempête est commun en hiver dans cette région mais il nécessitera une vigilance particulière en cette fin de semaine. En Corse, un «épisode pluvio-orageux actif» est en cours avec de violentes rafales de vent et des chutes de grêle. De fortes vagues sont également attendues au sud-ouest de l'île.

des rafales jusqu'à 180km/h en Corse

Au nord-ouest, la dépression nommée «Hortense» va progresser vers la côte. Sur le littoral, «les rafales attendues sont de l'ordre de 100 à 120 km/h sur la côte et 90 à 100 km/h dans l'intérieur des terres», indique Météo France.

En Corse, l'institut prévoit des rafales de vent de l'ordre de 80 à 100km/h, jusqu'à 120 km/h de manière localisée, en plus des épisodes orageux. Des pluies et de grêles de forte intensité vont aussi s'abattre sur l'île de beauté. Mais les vents devraient gagner en intensité dans la soirée de vendredi pour atteindre «160 à 180 km/h sur le Cap Corse, 130 à 150 km/h sur le relief, 120 à 140 km/h sur la Balagne», prévient Météo France dans son bulletin.