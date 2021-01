DIRECT - Coronavirus : 23.924 nouveaux cas et 321 décès en France ces dernières 24 heures, 1.008.720 personnes vaccinées

Alors que le variant britannique semble lié à une plus forte mortalité, le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper et les stations de ski se dirigent vers une saison blanche. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

21H56

23.924 nouveaux cas de contamination et 321 décès ont été recensés en France ces dernières 24 heures. 1.008.720 personnes ont été vaccinées au total, selon les données de Santé Publique France.

16H40

Sur Twitter, Jean Castex a salué une «excellente campagne de vaccination», confirmant qu'un million de Français avaient d'ores et déjà été vaccinés.

1 million de Français vaccinés. pic.twitter.com/domYssnqcj — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 23, 2021

12h33

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.107.903 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Plus de 98.127.150 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 59.613.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de vendredi, 16.380 nouveaux décès et 661.495 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 4.151 nouveaux morts, le Mexique (1.440) et le Royaume-Uni (1.401).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 414.107 décès pour 24.821.814 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 215.243 morts et 8.753.920 cas, l'Inde avec 153.184 morts (10.639.684 cas), le Mexique avec 147.614 morts (1.732.290 cas), et le Royaume-Uni avec 95.981 morts (3.583.907 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 178 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (159), la République tchèque (143), le Royaume-Uni (141) et l'Italie (140).

10h58

Espacer de six semaines l'injection de deux doses de vaccins, au lieu de trois à quatre semaines actuellement, constitue une option «raisonnable», assure la Haute autorité de santé (HAS), pour protéger les plus vulnérables et faire face à la «épidémique».

«Dans un contexte de limitation en nombre de doses de vaccin et afin de permettre une augmentation de la couverture vaccinale des personnes les plus vulnérables à court terme, l'allongement du délai entre deux doses vaccinales est une option à considérer», indique la HAS dans un rapport publié samedi. Le schéma de vaccination suivi jusqu'ici est l'administration de deux doses espacée d'au moins 21 jours pour le vaccin Pfizer-BioNTech et de 28 jours pour celui produit par Moderna.

L'allongement du délai d'injection des deux doses permettra d'«accélérer l'administration de la première dose aux personnes les plus vulnérables», soit, selon les projections de la HAS, au moins 700.000 personnes supplémentaires «qui seraient protégées par le vaccin» sur le premier mois d'application de cette mesure. A l'échelle individuelle, «le risque de perte d'efficacité» du vaccin entre deux doses «paraît limité», indique la HAS.

7h03

L'Académie nationale de médecine a recommandé vendredi d'éviter de parler et de téléphoner dans les transports en commun, même masqué, mais a rejeté la nouvelle recommandation d'abandonner les masques artisanaux face à l'arrivée de variants plus contagieux du virus du Covid-19.

Sur la question des masques, l'institution ne s'est pas alignée sur le gouvernement. Suivant les recommandations du Haut Conseil de la Santé publique (HSCP), le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé jeudi les Français à ne plus utiliser les masques artisanaux jugés insuffisamment filtrants, ni les masques en tissu industriels les moins filtrants (dits de «catégorie 2»). Un renforcement qui «relève d'un principe de précaution» mais qui «manque de preuve scientifique», a répondu vendredi l'Académie de médecine dans un communiqué, estimant que «l'efficacité des masques 'grand public' n’a jamais été prise en défaut dès lors qu’ils sont correctement portés».

«Un tel changement des recommandations concernant une pratique avec laquelle l’ensemble de la population avait réussi à se familiariser risque de susciter de l’incompréhension et de raviver les doutes sur le bien-fondé des préconisations officielles», poursuit l'Académie.

4h

Un an jour pour jour après le spectaculaire confinement décrété à Wuhan (Chine), désormais débarrassée du coronavirus, nombre de pays n'ont toujours pas d'autre solution que de restreindre déplacements et activités pour espérer en finir avec une épidémie qui ne faiblit pas.

«Nous sommes à 400.000 morts, et cela devrait atteindre beaucoup plus que 600.000», a ainsi déclaré vendredi le nouveau président américain Joe Biden, qui n'avait jamais évoqué un bilan si lourd.