Coronavirus : ce simulateur permet de savoir quand vous pourrez être vacciné

C'est LA question que beaucoup de gens se posent en ce moment : quand pourrai-je me faire vacciner contre le coronavirus ? Un simulateur, développé par deux chercheurs, permet désormais à chacun de disposer d'une estimation de sa date de vaccination, en fonction de ses caractéristiques personnelles.

Ce «calculateur de queue pour le vaccin» est disponible gratuitement sur le site web de la start-up polonaise Omni Calculator, dans laquelle travaillent les deux scientifiques qui ont conçu cet outil.

Pour obtenir une estimation de la date à laquelle vous pouvez imaginer être vacciné, il suffit de donner votre âge, puis de préciser si vous êtes résident d'un Ehpad, une femme enceinte, un professionnel de santé ou une aide à domicile, ou un pompier, si vous avez des comorbidités (des pathologies qui augmentent le risque de développer une forme grave du Covid-19) et enfin si vous avez été en contact à haut risque avec des personnes porteuses du coronavirus.

Par exemple, pour une personne lambda de 25 ans, en bonne santé et qui n'a pas été en contact avec des malades du Covid-19, le simulateur indique qu'il y a «entre 20.804 .000 et 30. 604 .000» individus devant elle dans la queue pour recevoir un vaccin en France. Ainsi, en se basant sur un rythme de 500.000 doses injectées par semaine en France (soit la fréquence de livraisons actuelle du vaccin de Pfizer et BioNTech) et un taux d'adoption du vaccin de 56 % (selon un dernier sondage Ipsos), cette personne peut espérer recevoir sa première dose de vaccin «entre le 12/11/2021 et le 29/03/2022», puis sa seconde dose «entre le 03/12/2021 et le 19/04/2022».



(Source : Omni Calculator)

Actualisé quotidiennement

Pour construire cet algorithme, les deux chercheurs Salam Moubarak et Maciej Kowalski se sont appuyés sur la stratégie vaccinale présentée par le gouvernement, ainsi que sur les chiffres de l’Insee, de la Haute Autorité de Santé (HAS), de l'institut de sondage Ipsos, du site CovidTracker et sur les déclarations ministérielles et du Conseil scientifique. L'outil est rafraîchi tous les jours en fonction des dernières données recueillies, explique à La Dépêche du Midi Salam Moubarak, docteur en robotique à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon (Insa).

L'outil créé par ce scientifique libanais avec son collègue polonais est inspiré d'un algorithme conçu par un autre collaborateur d'Omni Calculator, Steven Wooding, «permettant de déterminer quand les Britanniques pourront se faire vacciner». Mais ce calculateur n'a pas d'autre ambition que d'être «informatif», souligne Salam Moubarak à Actu Lyon. «Ce n’est pas une ressource officielle, nous ne prétendons pas que c’est un support médical», précise-t-il, affirmant seulement vouloir répondre au désir de «transparence» de la population.

