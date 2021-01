DIRECT - Coronavirus: 18.436 nouveaux cas et 172 décès ces dernières 24 heures, 1.026.871 personnes vaccinées au total

Alors que le variant britannique semble lié à une plus forte mortalité, le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper et les stations de ski se dirigent vers une saison blanche. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

20H46

18.436 nouveaux cas de contamination et 172 dĂ©cès ont Ă©tĂ© recensĂ©s en France ces dernières 24 heures. 1.026.871 personnes ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es au total, selon les donnĂ©es de SantĂ© Publique France et du ministère de la SantĂ©.Â

19H57

L'ancien président bolivien Evo Morales a été autorisé à sortir dimanche de la clínique privée où il était soigné à l'isolement depuis deux semaines après avoir contracté le Covid-19. «Je me sens bien mais je tousse encore un peu», a déclaré M. Morales lors d'une conférence de presse où il a aussi appelé la population à respecter les mesures de prévention pour éviter la contagion.

Un des médecins qui l'accompagnaient a déclaré qu'il ne présentait «ni complications graves ni séquelles pulmonaires» mais a recommandé une convalescence de deux semaines pour garantir un rétablissement complet.

M. Morales avait été testé positif au coronavirus à la mi-janvier et hospitalisé à Cochabamba (centre), où il a été notamment soigné par des médecins cubains, selon la presse locale.

18H25

Des heurts avec la police et des pillages ont éclaté dimanche dans plusieurs villes des Pays-Bas en marge de manifestations contre le couvre-feu mis en place depuis samedi pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, selon les médias néerlandais et les autorités locales.

Au moins un canon à eau et des chiens de police ont été déployés sur le Museumplein, une place du centre d'Amsterdam où se trouvaient des centaines de manifestants, selon la télévision publique NOS. A Eindhoven, dans le sud du pays, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule de plusieurs centaines de personnes, selon la télévision régionale Omroep Brabant.

17H42

Les Etats-Unis ont officiellement passé dimanche la barre des 25 millions de cas de Covid-19 recensés depuis le début de la pandémie, quelques jours après l'entrée en fonctions de Joe Biden qui a fait de la lutte contre cette maladie sa priorité. L'université Johns Hopkins, qui fait référence, a comptabilisé dans la matinée 25.003.695 de personnes infectées. Plus de 417.000 personnes ont en outre succombé au Covid-19 dans le pays, selon la même source.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touchĂ© au monde en valeur absolue par la pandĂ©mie.Â

Après un pic de l'épidémie le 12 janvier, la moyenne hebdomadaire des nouveaux cas commence à baisser, selon les données du Covid Tracking Project. Le bilan des morts suit la même trajectoire.

15H06

L'Allemagne va devenir le premier pays de l'Union européenne à utiliser contre le Covid-19 le traitement expérimental à base d'anticorps de synthèse administré à Donald Trump, a annoncé dimanche le ministre de la Santé Jens Spahn.

"Le gouvernement a acheté 200.000 doses pour 400 millions d'euros", a déclaré M. Spahn au journal Bild am Sonntag, ce qui représente 2.000 euros par dose.

Les malades recevront gratuitement cette thérapie, a précisé à l'AFP une porte-parole du ministère de la Santé. Deux déclinaisons de ce traitement à base d'anticorps "monoclonaux" seront utilisées dans des hôpitaux universitaires la semaine prochaine.

15h01

Huit résidents et trois personnels d'un Ehpad à Toulouse ont été testés positifs au variant britannique du Covid-19, a indiqué dimanche l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, précisant que l'un de ces résidents était décédé "récemment".

A ce jour, "40 résidents et 19 personnels ont été dépistés positifs au virus Covid-19 ou à ce variant anglais, et quatre personnes âgées sont hospitalisées", a précisé l'ARS dans son communiqué, sans donner d'indication sur l'avancée de la vaccination dans cet établissement.

L'Ehpad Saint-Exupéry compte au total quelque 68 résidents et plus de 80 personnels.

Dans son dernier bulletin vendredi, l'ARS Occitanie fait état d'une "intensification" de la circulation du virus dans la région. La Haute-Garonne est le département le plus touché d'Occitanie, avec 359 hospitalisations en cours, dont 45 en réanimation.

9h35

Les autorités sanitaires néo-zélandaises ont indiqué dimanche avoir enregistré leur premier cas local de nouveau coronavirus depuis plus de deux mois.

Une femme de 56 ans, récemment rentrée d'Europe, a été testée positive dix jours après avoir effectué une quarantaine obligatoire de deux semaines. Elle avait observé des symptômes du nouveau coronavirus plusieurs jours avant d'être testée.

Une recherche active des cas contact a été lancée, la femme et son époux ayant passé plusieurs jours dans la région de Northland, au nord de l'archipel, alors qu'elle était potentiellement contagieuse. Ils auraient visité une trentaine de lieux.

Le ministre de la Santé Chris Hipkins a déclaré qu'il était encore trop tôt pour décider si un confinement total ou partiel devait à nouveau être mis en place. "Nous ne connaissons ni l'origine ni la souche de l'infection", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

6h15

Présenter un test PCR négatif est devenu obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne (UE) dans les ports et aéroports français.

L'obligation de présenter un test négatif réalisé 72 heures avant s'appliquait déjà depuis la mi-janvier aux voyageurs en provenance des autres pays. Les contrôles ont lieu dans les ports et aéroports principalement, soit actuellement quelque 62.000 personnes par semaine selon le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Mais les travailleurs frontaliers et le transport terrestre sont exemptés.

A Roissy-Charles-de-Gaulle, où des barnums destinés aux tests ont été installés au terminal qui regroupe les vols européens, cette nouvelle règle "ne va pas changer grand chose", a expliqué une source aéroportuaire à l'AFP.

La plupart de ces voyageurs ont déjà un test, les autres pourront effectuer un test antigénique sur place, et "la seule inconnue sera le temps d’attente", a-t-elle précisé. Cette nouvelle mesure entre en vigueur alors que la pression hospitalière reste forte : samedi 25.8